Gaza-Blinken s'est entretenu avec des homologues du Golfe

LE CAIRE, 17 mai (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a discuté des affrontements en Israël, en Cisjordanie et à Gaza avec les ministres qatari, saoudien et égyptien des Affaires étrangères, a rapporté dimanche le département d'Etat américain.

Antony Blinken et son homologue qatari Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani ont discuté d'"efforts pour rétablir le calme en Israël et en Cisjordanie et à Gaza à la lumière des pertes civiles tragiques", a déclaré le département d'Etat.

Dans un communiqué distinct, le département d'Etat a indiqué que le chef de la diplomatie américaine avait, lors d'un entretien téléphonique avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, "réitéré son appel à ce que toutes les parties apaisent les tensions et mettent un terme à la violence (...).

L'agence de presse saoudienne SPA a rapporté qu'Antony Blinken s'était aussi entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal ben Farhan Al Saud, pour discuter des derniers développements "en Palestine et dans la région".

(Nayera Abdallah; version française Jean Terzian)