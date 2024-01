LE CAIRE, 7 janvier (Reuters) - Deux journalistes palestiniens ont été tués dimanche près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza par une frappe aérienne israélienne sur leur véhicule alors qu'ils étaient en reportage, a-t-on appris auprès de responsables palestiniens de la santé et du syndicat local des journalistes.

Hamza al Dahdouh et Moustafa Thuraya étaient deux journalistes freelance.

Hamza al Dahdouh avait notamment travaillé pour la chaîne Al Djazira. Il était le fils de Waël al Dahdouh, chef du bureau de la chaîne qatarie à Gaza.

L'Agence France-Presse a déclaré que Moustafa Thuraya collaborait avec l'agence en tant que vidéaste pigiste.

Un troisième journaliste freelance, Hazem Rajab, a été blessé.

Les forces de défense israéliennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les journalistes, en grande majorité palestiniens, ont payé un lourd tribut depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre.

Selon le Comité pour la protection des journalistes, association internationale basée à New York, le conflit avait coûté la vie samedi à 77 journalistes et employés des médias - 70 Palestiniens, quatre Israéliens et trois Libanais.

Le bureau de communication de Gaza contrôlé par le Hamas, a fourni quant à lui un bilan de 109 journalistes morts depuis le début de l'offensive israélienne, en comptant les deux reporters tués dimanche.

Sur sa chaîne YouTube, Al Djazira a diffusé les images de Waël al Dahdouh en larmes près du cadavre de son fils, dont il tient la main. Après les funérailles de ce dernier, il a déclaré que les journalistes à Gaza poursuivraient leur travail.

"Le monde doit voir ce qui se passe ici", a-t-il dit.

Waël al Dahdouh est particulièrement connu des téléspectateurs au Moyen-Orient depuis qu'il a appris en octobre, au cours d'une émission en direct, que sa femme, un de ses fils et une de ses filles ainsi que son petit-fils d'un an et demi avaient été tués lors d'une attaque aérienne israélienne. Il a été lui-même blessé par un raid israélien le 15 décembre dernier.

Parmi les journalistes tués en couvrant le conflit figure le vidéaste libanais de l'agence Reuters Issam Abdallah, tué le 13 octobre par un obus de char israélien alors qu'il filmait les affrontements à la frontière israélo-libanaise, selon l'enquête de Reuters.

La guerre à Gaza, entrée dans son quatrième mois depuis l'attaque du Hamas qui a fait quelque 1.200 morts dans le sud d'Israël, a coûté la vie à 22.835 Palestiniens, d'après les autorités sanitaires de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas. Au moins 113 Palestiniens ont été tués et 250 autres blessés dans les bombardements israéliens au cours des dernières 24 heures, a déclaré dimanche le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Achraf al Qidra. (Nidal al-Mughrabi; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)