(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires)

par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose

DOHA/JERUSALEM, 12 février (Reuters) - Au moins 37 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes israéliennes menées contre la ville de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, considérée comme l'ultime refuge pour les civils déplacés par les combats dans l'enclave, ont déclaré lundi les autorités sanitaires locales.

Un peu plus tôt, l'armée israélienne a indiqué qu'elle avait mené une "série de frappes" dans le sud du territoire palestinien, sans donner davantage de précisions.

Selon des habitants, contactés par Reuters via une application de messagerie, des avions, chars d'assaut et navires israéliens ont pris part à l'offensive lancée contre Rafah. Deux mosquées et plusieurs maisons ont été bombardées, ont-ils dit.

Les bombardements ont créé des mouvements de panique, ont déclaré des habitants, alors que de nombreuses personnes étaient endormies. Certains ont dit craindre le lancement d'une opération terrestre de l'armée israélienne à Rafah.

Depuis le début des combats dans la bande de Gaza, il y plus de quatre mois, de nombreux civils palestiniens ont fui vers le sud de l'enclave, près de la frontière avec l'Egypte.

Environ un million de Palestiniens, sur les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza, se trouvent à Rafah, qui est le principal axe d'acheminement de l'aide alimentaire dans l'enclave depuis le début du siège lancé par Israël en réponse à l'attaque du Hamas qui a fait 1.200 morts le 7 octobre.

Le président américain Joe Biden a exhorté dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à garantir la sécurité des civils palestiniens avant d'entamer toute opération militaire à Rafah.

La France a aussi mis en garde dimanche contre le risque de catastrophe humanitaire majeure à Rafah.

Un haut représentant du Hamas, cité par Al-Aqsa, la chaîne de télévision du mouvement palestinien, a prévenu dimanche que toute offensive terrestre d'Israël à Rafah torpillerait les négociations indirectes entre les deux camps sur les libération des otages.

Benjamin Netanyahu, qui a rejeté la semaine dernière le projet de cessez-le-feu transmis par le Hamas dans le cadre des pourparlers chapeautés par le Qatar, a demandé la mise en oeuvre d'un plan d'attaque pour éradiquer les bataillons du Hamas à Rafah et libérer les 132 otages encore détenus à Gaza.

Une partie des 250 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre ont été libérés depuis lors, principalement dans le cadre d'une pause d'une semaine dans les combats obtenue fin novembre grâce à la médiation de Doha.

Après avoir dans un premier temps focalisé ses bombardements et opérations dans le nord de la bande de Gaza, qu'il a dit avoir placé globalement sous contrôle, Israël a intensifié depuis début décembre son offensive dans le sud de l'enclave, principalement autour de la ville de Khan Younès.

Plus de 28.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne, qui a par ailleurs ravagé des quartiers entiers de l'enclave, mis hors-service des hôpitaux et écoles, et provoqué une crise alimentaire. (Reportage Emily Rose à Jérusalem, Nidal al-Mughrabi à Doha, avec les bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)