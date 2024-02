GENÈVE, 20 février (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi avoir achevé une deuxième mission d'évacuation de l'hôpital Nasser de Gaza, transférant au total 32 patients critiques, y compris des enfants, du site au milieu des combats.

L'hôpital Nasser de Khan Younès, le deuxième plus grand de Gaza, a cessé de fonctionner la semaine dernière après un siège d'une semaine de l'armée israélienne suivi d'un raid, a indiqué l'OMS.

Les destructions autour de l'hôpital sont "indescriptibles", a raconté le personnel de l'OMS, qui a exprimé son inquiétude pour les quelque 130 patients malades ou blessés et les 15 médecins restés à l'intérieur du site.

"L'OMS craint pour la sécurité et le bien-être des patients et des travailleurs de la santé qui restent dans l'hôpital et prévient qu'une nouvelle interruption des soins vitaux pour les malades et les blessés entraînerait d'autres décès", a dit l'organisation sur X.

Les efforts pour transférer les patients restants se poursuivent. Le site n'a ni électricité ni eau courante et les déchets médicaux et les ordures "créent un terrain propice aux maladies".

Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que la situation avait atteint un "niveau catastrophique" et que les forces israéliennes avaient effectivement transformé le site en "caserne militaire". La vie des personnes restées sur place est directement menacée, ont-elles ajouté.

Israël affirme que le Hamas, le groupe islamiste qui dirige Gaza depuis 2007, utilise les hôpitaux comme couverture. Le Hamas dément et affirme qu'Israël se sert de ces accusations pour détruire le système de santé. (Reportage Emma Farge et Nidal Al-Mughrabi ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)