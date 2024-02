LE CAIRE, 18 février (Reuters) - L'hôpital Nasser de Khan Younès, deuxième plus grand établissement hospitalier de la bande de Gaza, est "complètement hors service" en raison du manque de carburant et des combats, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère de la Santé de l'enclave.

"Il n'y a plus que quatre équipes médicales - 25 personnes - qui s'occupent des patients" à l'hôpital Nasser, dans la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole Ashraf al-Qidra à Reuters.

"Le complexe médical de Nasser est l'épine dorsale des soins de santé dans le sud de la bande de Gaza. Son arrêt est une condamnation à mort pour des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Khan Younès et Rafah", a-t-il ajouté.

Le manque de carburant et les combats autour de l'hôpital sont responsables de cette mise hors service, selon le porte-parole. De plus, l'approvisionnement en eau a été interrompu car les générateurs sont hors service depuis trois jours, les eaux usées inondent les salles d'urgence et le personnel restant n'a aucun moyen de traiter les patients en soins intensifs.

Le manque d'oxygène, également lié à l'absence d'électricité, a entraîné la mort d'au moins sept patients.

Les forces israéliennes ont lancé un raid sur l'hôpital jeudi et arrêté une centaine de personnes. Le Hamas a nié les accusations selon lesquelles ses combattants utilisent des installations médicales pour se couvrir.

La plupart des hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus en raison des combats et du manque de carburant, laissant 2,3 millions d'habitants sans soins de santé appropriés, alors que des dizaines de milliers de personnes ont été blessées par des frappes aériennes et que beaucoup d'autres souffrent de maladies chroniques et, de plus en plus, de la famine.

Israël a effectué des raids dans des établissements médicaux affirmant que des armes et des otages s'y trouvent, ce que le Hamas nie. La communauté internationale demande que les hôpitaux soient protégés en vertu de droit international.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a par ailleurs exhorté Israël à permettre à son personnel d'accéder à l'hôpital Nasser.

"Hier et avant-hier, l'équipe de l'OMS n'a pas été autorisée à entrer dans l'hôpital pour évaluer l'état des patients et les besoins médicaux critiques, bien qu'elle ait atteint l'enceinte de l'hôpital pour livrer du carburant", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces spéciales opéraient à l'intérieur et autour de l'hôpital Nasser, qu'elles avaient tué des dizaines de combattants palestiniens et saisi une grande quantité d'armes lors des combats qui se sont déroulés dans la bande de Gaza au cours de la journée écoulée.

L'offensive aérienne et terrestre d'Israël a dévasté la majeure partie de la bande de Gaza et forcé la quasi-totalité de ses habitants à quitter leur domicile. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment que 28.985 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, qui fait 1.200 morts et 253 otages.

RAFAH

Plus de la moitié de la population de Gaza a été repoussée à Rafah et les plans israéliens pour prendre la ville d'assaut ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale.

Dimanche, des avions israéliens ont attaqué deux zones de Rafah, dont un bâtiment vide près de la frontière avec l'Égypte, selon des habitants et des responsables des médias du Hamas.

La seconde des deux frappes a touché un espace ouvert où s'abritaient des personnes déplacées, tuant six personnes, selon des médecins locaux.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sous pression pour obtenir la libération des otages restants, s'est engagé samedi à poursuivre la campagne militaire.

La guerre de Gaza a déstabilisé l'ensemble du Moyen-Orient, car les alliés militaires du Hamas - tous des groupes paramilitaires soutenus par l'Iran - prennent pour cible les intérêts israéliens et américains dans la région. (Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et Ari Rabinovitch à Jérusalem, rédigé par John Davison, version française Kate Entringer)