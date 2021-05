PARIS, 18 mai (Reuters) - La France a appelé à la tenue au Conseil de sécurité de l'Onu d'un vote sur le conflit entre Israël et les Palestiniens, a déclaré mardi l'Elysée, indiquant par ailleurs qu'Emmanuel Macron était convenu avec l'Egypte et la Jordanie du lancement d'une initiative humanitaire à Gaza en lien avec les Nations unies. (Michel Rose et John Irish; version française Jean Terzian)