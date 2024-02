DOHA/JERUSALEM, 10 février (Reuters) - Des frappes israéliennes ont fait 17 morts vendredi soir à Rafah, dans la bande de Gaza, où plus d'un million de civils palestiniens, chassés par les combats, redoutent une offensive terrestre de Tsahal de grande intensité, rapportent des sources médicales.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné vendredi à l'état-major israélien de mettre au point un plan combiné en vue de l'évacuation des civils de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et de l'élimination des "quatre" derniers bataillons du Hamas dans la ville.

Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, est le dernier refuge des civils déplacés par les combats en cours entre le Hamas et Israël depuis le 7 octobre dernier.

La stratégie israélienne, qui vise à l'éradication totale du Hamas, le mouvement palestinien à l'origine des attaques du 7 octobre contre l'Etat hébreu, est vivement critiquée par l'allié américain.

Washington a déclaré jeudi qu'il ne soutiendrait pas une opération terrestre faisant fi du sort des centaines de milliers de civils terrés dans cette ville frontalière de l'Egypte. Le président américain Joe Biden s'est alarmé d'une riposte israélienne désormais "hors de proportion".

Le bureau du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a estimé vendredi dans un communiqué que le but inavoué de ce plan était de chasser les Palestiniens de leur terre.

"MASSACRES ET DESTRUCTIONS"

Les organisations humanitaires estiment que plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de l'enclave de Gaza se trouvent à Rafah.

Un responsable israélien a dit sous le sceau de l'anonymat que l'armée s'efforcerait d'évacuer les réfugiés de Rafah plus au Nord.

"Une incursion israélienne à Rafah signifierait massacres et destructions. Les gens occupent chaque centimètre de cette ville et n'ont nulle part où aller", souligne Rezik Salah, 35 ans, qui a fui la ville de Gaza pour Rafah avec sa femme et ses deux enfants au début de la guerre.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état samedi de plus de 28.000 morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, dans la riposte militaire engagée par Israël après les attaques du Hamas sur son sol, qui ont fait quelque 1.200 morts.

Vendredi soir, une frappe israélienne sur une maison de Rafah a fait 11 morts et des dizaines de blessés; une autre frappe, sur une autre maison, a fait six morts, selon des sources médicales.

Dans la ville de Khan Younès, également dans le sud de l'enclave, les opérations israéliennes autour de l'hôpital Nasser alarment les autorités sanitaires palestiniennes.

L'établissement est encerclé par l'armée israélienne. Le ministère craint pour la vie des 300 membres du personnel médical encore sur place, les 450 patients et les civils - environ 10.000 - qui y ont trouvé refuge.

L'état-major israélien a déclaré samedi que ses forces poursuivaient des opérations "intenses" à Khan Younès et à Gaza, dans le Nord, et avaient tué des combattants, saisi des armes et détruit des infrastructures du Hamas.

Des habitants de Gaza, la première ville visée par Israël au début de la guerre, ont témoigné de combats intenses samedi. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Doha et Henriette Chacar à Jérusalem; rédigé par Jonathan Landay et Angus McDowall; version française Sophie Louet)