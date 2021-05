Gaza-Le Conseil de sécurité appelle au respect total de la trêve

NEW YORK, 22 mai (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté samedi une déclaration appelant au respect total du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et souligné la nécessité d'une aide humanitaire immédiate à la population civile palestinienne dans la bande de Gaza.

La mission française à l'Onu a de son côté indiqué avoir suspendu son projet de résolution sur la question d'un cessez-le-feu, qui se heurtait à l'opposition des Etats-Unis. (Michelle Nichols, version française Jean-Stéphane Brosse)