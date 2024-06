par Michelle Nichols

NATIONS UNIES, 10 juin (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé lundi une résolution américaine formalisant la proposition de cessez-le-feu à Gaza dévoilée fin mai par le président Joe Biden.

Si la Russie s'est abstenue, les 14 autres pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont exprimé leur soutien au plan présenté par le président américain comme une initiative israélienne.

La résolution salue la nouvelle proposition de cessez-le-feu "qu'Israël a acceptée" et "appelle le Hamas à l'accepter également et prie les deux parties de le mettre en oeuvre sans délai et sans condition".

"Nous attendons que le Hamas accepte le cessez-le-feu qu'il dit souhaiter", a dit l'ambassadrice américaine à l'Onu, Linda Thomas-Greenfield avant le vote. "Chaque jour qui passe ajoute son lot d'inutiles souffrances."

Dans un communiqué publié dans la foulée, le mouvement islamiste a salué le vote positif et s'est dit prêt à coopérer avec des médiateurs pour travailler à la mise en oeuvre des dispositions contenues dans le plan présenté par Joe Biden.

Plus de 37.000 Palestiniens sont morts depuis qu'Israël a lancé une vaste opération sur la bande de Gaza contrôlée par le mouvement Hamas.

Son incursion en Israël, le 7 octobre dernier, a fait plus de 1.200 morts et lui a permis d'enlever 250 otages dont une centaine seraient encore retenus dans l'enclave palestinienne. (Michelle Nichols et Ali Sawafta; version française Nicolas Delame)