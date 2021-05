Gaza-Les USA hostiles à l'initiative de la France à l'Onu

par Michelle Nichols

NEW YORK, 19 mai (Reuters) - La mission diplomatique américaine auprès des Nations unies a déclaré mercredi que Washington ne "soutiendra aucune action qui, pensons-nous, sapera les efforts visant à la désescalade" des violences entre Israël et les Palestiniens, alors que la France pousse pour une résolution du Conseil de sécurité.

La France a fait circuler un projet de texte aux membres du Conseil mercredi, selon des diplomates.

Le projet de texte français, vu par Reuters, exige une cessation immédiate des hostilités et condamne "les tirs aveugles de roquettes contre des zones civiles" sans en attribuer la responsabilité. Il appelle à la protection des civils et à la relance du processus de paix entre Israël et les Palestiniens dans le but de créer deux Etats.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré mercredi qu'il espérait qu'un vote puisse être organisé aussi tôt que possible au Conseil de sécurité, où les Etats-Unis disposent d'un droit de veto - comme Russie, Chine, France et Grande-Bretagne.

Les Etats-Unis ont pour habitude de protéger à l'Onu leur allié Israël. L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré mardi lors d'une réunion à huis clos du Conseil qu'un communiqué public de celui-ci dans l'immédiat n'aiderait pas à apaiser les tensions à Gaza.

Interrogé sur les démarches de Paris en vue d'une résolution de l'Onu, un porte-parole de la mission diplomatique américaine aux Nations unies a réaffirmé mercredi la position de Washington.

"Nous avons été clairs et constants sur le fait que nous privilégions les intenses efforts diplomatiques déjà à l'oeuvre afin de mettre fin à la violence et que nous ne soutiendrons aucune action qui, nous le pensons, sapera les efforts visant à la désescalade", a dit ce porte-parole.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mercredi de poursuivre les opérations contre les factions armées palestiniennes à Gaza, malgré que le président américain Joe Biden l'a exhorté à chercher une "désescalade" du conflit débuté le 10 mai.

La France a initié ses démarches aux Nations unies après que les Etats-Unis se sont opposés à plusieurs reprises à la publication d'un communiqué du Conseil de sécurité, lequel doit faire l'objet d'un consensus. Des diplomates français estiment qu'une résolution de l'Onu pourrait accroître la pression sur les parties prenantes du conflit pour qu'elles mettent fin à celui-ci. (John Irish; version française Camille Raynaud)