LE CAIRE/WASHINGTON (Reuters) - Les dirigeants des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar ont appelé jeudi Israël et le Hamas à reprendre les négociations destinées à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages détenus dans l'enclave le 15 août.

Les trois pays ont indiqué dans un communiqué commun que ce nouveau cycle de négociations pourrait se dérouler soit à Doha, soit au Caire.

"Un cadre d'accord est désormais sur la table, avec seulement quelques détails sur sa mise en oeuvre à régler", ont-ils dit. "Nous n'avons plus de temps à perdre et aucune excuse de la part de l'une ou l'autre des parties ne pourra plus justifier un retard supplémentaire. Il est temps de libérer les otages, d'instaurer un cessez-le-feu et de mettre en oeuvre cet accord."

Les trois dirigeants ont également proposé de présenter "une proposition finale" qui permettrait de résoudre les dernières divergences.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que des négociateurs israéliens participeraient aux négociations, "afin de finaliser les détails et de mettre en oeuvre le cadre de l'accord".

Le Hamas n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La diffusion de ce communiqué intervient alors que les craintes de voir le conflit embraser la région sont vives après l'assassinat à Téhéran du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, au lendemain de la mort du commandant militaire du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, dans une frappe israélienne sur Beyrouth.

(Enas Alashray, Yomna Ehab, Jarrett Renshaw, Michelle Nichols and Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)