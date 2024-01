par Nidal al-Mughrabi et Fadi Shana

DOHA/GAZA, 27 janvier (Reuters) - Israël a poursuivi samedi sa campagne contre le Hamas à Khan Younès, la principale ville du sud de la bande de Gaza, alors que de fortes pluie s'abattaient sur les Palestiniens déplacés qui cherchaient refuge plus au nord.

Les habitants ont fait état de tirs aériens et de chars nourris à Khan Younès, devenue le centre de l'offensive terrestre d'Israël contre le Hamas, ainsi qu'autour des deux principaux hôpitaux de la ville.

Le Hamas a déclaré que ses combattants avaient tiré un missile antichar contre un char israélien dans le sud-ouest de la ville. L'armée israélienne a pour sa part déclaré avoir tué au moins 11 hommes armés qui tentaient de poser des explosifs à proximité des troupes, ainsi que d'autres combattants qui ciblaient les soldats avec des tirs de fusils et de grenades.

Le groupe palestinien du Jihad islamique, allié au Hamas, a indiqué que ses combattants engageaient le combat avec les forces israéliennes dans la région et qu'ils avaient tiré des roquettes sur Israël.

Selon le ministère de la santé de Gaza, les frappes israéliennes ont touché les environs de l'hôpital Al-Amal et l'hôpital Nasser, le plus grand établissement en activité dans le sud.

Les bombardements israéliens compromettent les soins et mettent en danger la vie des médecins, des patients et des personnes déplacées, a déclaré le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qidra.

L'armée israélienne affirme être en contact avec les directeurs des hôpitaux et le personnel par téléphone et sur le terrain pour s'assurer qu'ils fonctionnent et sont accessibles. Israël affirme que le Hamas opère à l'intérieur et autour des installations médicales, ce que le groupe nie.

Dans un arrêt rendu vendredi, la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte éventuel de génocide dans le cadre du conflit, sans pour autant ordonner un cessez-le-feu.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré par la suite que la guerre visant à éliminer le Hamas se poursuivrait.

Israël a lancé son offensive aérienne, maritime et terrestre après que des militants du groupe, qui dirige Gaza, l'ont attaqué le 7 octobre, tuant 1.200 personnes et en enlevant 253.

Quelque 26.257 Palestiniens ont été tués et près de 65.000 blessés jusqu'à présent, dont 174 au cours des dernières 24 heures, ont indiqué samedi les autorités sanitaires de Gaza. La majorité des 2,3 millions d'habitants de l'enclave ont été déplacés.

Israël affirme que 220 soldats sont morts depuis le lancement de son offensive terrestre et dit avoir tué au moins 9.000 militants de Gaza jusqu'à présent, un chiffre réfuté par le Hamas.

Des habitants et des militants du Hamas ont fait état de combats samedi dans le centre et le nord de l'enclave, où de fortes pluies ont inondé les tentes des personnes déplacées, obligeant certaines d'entre elles à chercher d'autres abris au milieu de la nuit.

À Rafah, où plus de la moitié des habitants de Gaza se réfugient désormais dans des abris et des tentes, le ministère de la santé de Gaza a déclaré qu'une frappe aérienne israélienne avait tué trois personnes dans une maison.

L'identité des victimes n'a pas été précisée dans l'immédiat et l'armée israélienne n'a fait aucun commentaire.

En Cisjordanie occupée, un homme a été tué lors d'un échange de tirs avec les forces israéliennes près de Jénine, selon des habitants. (Reportage de Nidal al-Mughrabi à Doha, Fadi Shana à Gaza et Maayan Lubell à Jérusalem, reportage complémentaire d'Ali Sawafta à Ramallah, rédigé par Frances Kerry, version française Benjamin Mallet)