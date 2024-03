14 mars (Reuters) - Au moins 11 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des tirs de soldats israéliens en direction d'un groupe de personnes qui patientaient pour recevoir de l'aide humanitaire dans la ville de Gaza, ont déclaré jeudi des représentants du ministère de la Santé de l'enclave.

Dans un communiqué, ils ont indiqué qu'au moins 11 cadavres sont arrivés à l'hôpital Al-Chifra, ainsi que 100 personnes blessées. (Reporting by Nidal al-Mughrabi; Writing by Enas Alashray; Editing by Chris Reese)