Gaza-Tirs de roquettes, raids aériens israéliens en riposte

(Actualisé avec roquettes et raids aériens)

GAZA/JERUSALEM, 8 août (Reuters) - Des activistes palestiniens de la bande de Gaza ont tiré des roquettes en direction du territoire israélien et l'armée israélienne a répliqué par des raids aériens, mercredi, alors même que selon le Hamas, les discussions sous la médiation de l'Onu et de l'Egypte pour apaiser les tensions entre Israël et la bande de Gaza en étaient à un "stade avancé".

L'armée israélienne a déclaré que les violences, mercredi, avaient débuté avec des tirs contre un véhicule israélien, auxquels les soldats de Tsahal avaient riposté par un tir de blindé. Par la suite, des Palestiniens ont tiré au moins 36 roquettes par-dessus la limite entre l'enclave de Gaza et Israël. Un Israélien a été blessé par ces roquettes.

En riposte, l'aviation israélienne a mené des raids contre une dizaine d'objectifs d'éléments palestiniens radicaux à l'intérieur de la bande de Gaza. Les médecins palestiniens ont parlé de cinq civils blessés dans les raids israéliens.

En début de journée, un dirigeant du Hamas, l'organisation palestinienne radicale qui administre la bande côtière, avait pourtant déclaré que les discussions pour apaiser les tensions entre Israël et la bande de Gaza en étaient à un "stade avancé".

Cette déclaration faisait écho à celle d'un député israélien qui avait jugé une avancée possible après quatre mois de confrontations et de heurts.

Les habitants de la bande de Gaza mènent chaque semaine des manifestations, parfois violentes, le long de la frontière avec l'Etat israélien depuis le 30 mars.

ISRAËL MINIMISE LES ESPOIRS DE TRÊVE

L'armée israélienne a tué au moins 158 Palestiniens tandis que les Gazaouis ont incendié de vastes étendues de terres agricoles israéliennes situées le long de cette frontière en lançant des ballons incendiaires.

Ni le Hamas ni Israël, dont le dernier conflit armé remonte à 2014, ne semblent souhaiter s'engager dans une nouvelle guerre.

"Nous pouvons dire que les initiatives conduites par les Nations unies et l'Egypte sont à un état avancé et nous espérons qu'elles pourront produire quelque chose de bien", a déclaré Khalil al Hayya, vice-chef du Hamas, à la chaîne de télévision Al Djazira. "Il est nécessaire que le calme soit rétabli le long de la frontière entre nous et l'ennemi sioniste", a-t-il ajouté.

Israël a minimisé les espoirs d'une trêve complète, parlant plutôt d'une procédure réciproque limitée.

En échange du retour au calme à Gaza, Israël pourrait élargir la zone de pêche palestinienne et rouvrir un point de passage frontalier afin d'assurer le transit de denrées commerciales, fermé à cause des incendies provoqués sur les terres agricoles israéliennes.

Ni les Nations unies, ni l'Egypte n'ont publiquement précisé les propositions faites pour Gaza, où vivent deux millions de Palestiniens. (Nidal al-Mughrabi et Dan Williams; Pierre Sérisier et Eric Faye pour le service français)