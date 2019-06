Gaznat améliore ses résultats en 2018

Genève (awp) - Le fournisseur de gaz naturel Gaznat a amélioré ses résultats l'année dernière, autant sur le front des recettes que de la rentabilité. La société vaudoise a dû faire face à de forts contrastes climatiques.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise basée à Vevey a bondi de 12,3% à 594 millions de francs suisses en 2018. La maîtrise des dépenses d'exploitation (-4%) a quant à elle permis d'améliorer le bénéfice net de 16,1% à 15,1 millions, a précisé Gaznat jeudi dans un communiqué.

La marge brute d'exploitation a enregistré une hausse de 8,3% sur l'exercice écoulé.

La consommation des partenaires et clients directs industriels en gaz naturel a progressé de 6,5%, alors que la société a dû composer avec une météo très variable avec une vague de froid fin février. La température moyenne annuelle sur l'année écoulée a cependant été la plus élevée depuis le début des mesures en 1864.

Gaznat assure l'approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale depuis 1968. Les clients de la société sont principalement des groupes industriels et des distributeurs de gaz naturel, notamment les services industriels des collectivités publiques et privées, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

al/fr