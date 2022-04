Gazprom coupe le gaz pour la Pologne et la Bulgarie

Le géant russe de l'énergie Gazprom a interrompu mercredi l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie pour défaut de paiement du gaz en roubles, la réponse la plus dure du Kremlin à ce jour aux sanctions paralysantes imposées par l'Occident pour l'invasion de l'Ukraine. La Pologne et la Bulgarie sont les premiers pays à voir leur gaz coupé par le principal fournisseur européen depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, qui a tué des milliers de personnes, en a déplacé des millions d'autres et a fait craindre un conflit plus large.

"Gazprom a complètement suspendu les livraisons de gaz à Bulgargaz (Bulgarie) et PGNiG (Pologne) en raison de l'absence de paiements en roubles", a déclaré Gazprom dans un communiqué.

Varsovie et Sofia ont déclaré que l'arrêt des livraisons constituait une violation du contrat par Gazprom, la plus grande compagnie de gaz naturel au monde. Gazprom, qui fournit environ 40 % du gaz européen, a également prévenu que le transit via la Pologne et la Bulgarie - qui abritent des gazoducs alimentant l'Allemagne, la Hongrie et la Serbie - serait interrompu si du gaz était siphonné illégalement.

La demande du président russe Vladimir Poutine de payer le gaz en roubles est la pièce maîtresse de la réponse de la Russie aux sanctions occidentales, qui comprennent le gel de centaines de milliards de dollars d'actifs russes. Poutine présente les sanctions comme un acte de guerre économique, mais la coupure de l'approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie est l'une des mesures les plus importantes prises par Moscou sur le marché du gaz depuis que les Soviétiques ont construit des gazoducs vers l'Europe depuis la Sibérie au début des années 1970.

Malgré les objections des États-Unis, qui estimaient que les plus grandes économies européennes étaient trop dépendantes du gaz soviétique, puis russe, Moscou a cherché pendant cinq décennies à s'imposer comme un fournisseur d'énergie fiable pour l'économie allemande.

Au cours des quinze dernières années, la Russie et l'Ukraine se sont chamaillées sur les prix, ce qui a entraîné des ruptures d'approvisionnement. Au cours de l'hiver 2008/2009, les perturbations de l'approvisionnement russe se sont répercutées sur l'Europe. Moscou a également interrompu l'approvisionnement de Kiev en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie.

Dépendance des pays européens au gaz russe (Données 2020 - Statista - ACER)

Ils auraient dû (ou pas) payer en roubles…

La guerre en Ukraine a modifié les hypothèses concernant les relations entre l'Europe et la Russie, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole et en gaz.

Poutine a exigé que les pays "inamicaux" acceptent un système selon lequel ils ouvriraient des comptes à Gazprombank et effectueraient des paiements pour les importations de gaz russe en euros ou en dollars qui seraient convertis en roubles. La plupart des entreprises européennes avaient initialement rejeté le système de paiement en roubles. Seuls quelques acheteurs de gaz russe, comme la Hongrie et l'allemand Uniper, principal importateur de gaz russe dans le pays, ont déclaré qu'il serait possible de payer les futures livraisons selon le schéma annoncé par Moscou sans enfreindre les sanctions de l'Union européenne.

Le Kremlin a déclaré mardi que Gazprom mettait en œuvre le décret de Poutine sur l'application du paiement des fournitures de gaz en roubles.

"Les paiements pour le gaz fourni à partir du 1er avril doivent être effectués en roubles en utilisant les nouvelles modalités de paiement, dont les contreparties ont été informées en temps utile", a déclaré Gazprom.

Signe que l'arrêt de l'approvisionnement de Gazprom pourrait bientôt être étendu à d'autres pays, l'un des législateurs les plus fidèles du Kremlin a salué cette décision et a déclaré que d'autres pays hostiles devraient également être coupés.

"La même chose devrait être faite à l'égard des autres pays qui nous sont hostiles", a déclaré Viatcheslav Volodine, président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Volodine a ajoutéque les dirigeants occidentaux devraient expliquer à leurs propres citoyens pourquoi leurs factures d'énergie s'envolent à cause des sanctions contre la Russie.

L'Europe et le gaz russe

La Pologne, rivale de Moscou depuis des siècles, a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne paierait pas le gaz russe en roubles et a prévu de ne pas prolonger son contrat gazier avec Gazprom après son expiration à la fin de cette année. Varsovie a également déclaré qu'elle disposait de suffisamment de sources alternatives de gaz, notamment de gaz naturel liquéfié maritime mais il existe peu d'alternatives immédiates. Le contrat d'approvisionnement en gaz de la Pologne avec Gazprom porte sur 10,2 milliards de mètres cubes (mmc) par an et couvre environ 50 % de la consommation nationale.

La Bulgarie, dont la consommation annuelle de gaz est d'environ 3 milliards de mètres cubes, a conclu un accord pour recevoir 1 milliard de mètres cubes de gaz azéri, mais ne pourra exploiter pleinement ce contrat qu'après la mise en service d'un nouveau gazoduc avec la Grèce dans le courant de l'année. La Bulgarie, fortement dépendante du gaz russe, a également déclaré qu'elle n'engagerait pas de négociations avec Gazprom pour renouveler son contrat d'achat de gaz naturel, qui court également jusqu'à la fin de l'année.

Le gazoduc Yamal-Europe, qui traverse la Pologne, fournit du gaz russe à l'Allemagne, bien qu'il ait surtout fonctionné en mode inverse cette année, fournissant du gaz vers l'est depuis l'Allemagne. La Bulgarie est un pays de transit pour l'approvisionnement en gaz de la Serbie et de la Hongrie.

Le ministre bulgare de l'énergie, Alexander Nikolov, a déclaré que le pays avait payé les livraisons de gaz russe pour le mois d'avril et que l'arrêt des livraisons de gaz constituerait une violation de son contrat actuel avec Gazprom. "Comme toutes les obligations commerciales et juridiques sont respectées, il est clair qu'à l'heure actuelle, le gaz naturel est davantage utilisé comme une arme politique et économique dans la guerre actuelle", a déclaré M. Nikolov.

Le contrat néerlandais de référence sur le gaz à un mois au hub TTF a bondi de plus de 19 % sur la journée de mercredi matin pour atteindre 117 euros par mégawattheure.