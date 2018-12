Gazprombank (Suisse) se lance dans les services aux cryptodevises

Zurich (awp) - Gazprombank (Suisse) prévoit de lancer des services bancaires dédiés aux cryptodevises et veut cibler des investisseurs institutionnels et les entreprises. L'établissement compte proposer la conservation et les investissements en devises électroniques, ainsi que la réalisation de transactions.

La banque se trouve à un stade précoce de négociation avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), a-t-elle indiqué lundi. L'entrée sur ce secteur doit se faire l'année prochaine en plusieurs étapes.

Gazprombank (Suisse) travaillera avec l'éditeur de logiciels bancaires Avaloq, pour assurer notamment l'enregistrement des devises virtuelles.

