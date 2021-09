GeNeuro : annonce qu'un premier patient ayant terminé l'étude ProTEct-MS au Centre académique spécialisé de l'Institut Karolinska est entré dans l'extension de l'étude

Regulatory News:

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui qu’un premier patient ayant terminé l’étude ProTEct-MS au Centre académique spécialisé (ASC) du Karolinska Institutet à Stockholm, qui évalue le temelimab à des doses mensuelles de 18, 36 et 54 mg/kg chez des patients atteints de SEP, est entré dans l'extension de l’étude ProTEct-MS.

Cette étude d'extension vise à fournir un traitement à tous les patients qui ont terminé leur durée de traitement d'un an, jusqu'à ce que les résultats de l'étude principale ProTEct-MS soient disponibles au printemps 2022. L'extension continuera alors à générer davantage de données sur l'effet anti-neurodégénératif du temelimab, sur la base de la dose optimale identifiée dans l'étude principale ProTEct-MS.

« Nous sommes reconnaissants envers les patients qui ont accepté de participer à cette importante étude et nous sommes ravis de leur offrir la possibilité de poursuivre le traitement par temelimab ", a déclaré le professeur David Leppert, Directeur médical de GeNeuro. « Nous attendons avec impatience les données de ProTEct-MS en mars 2022 car des résultats positifs avec le temelimab ouvriraient une nouvelle option thérapeutique contre la progression du handicap, le principal besoin médical non satisfait dans la SEP ».

Le temelimab est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser une protéine de l’enveloppe pathogène des rétrovirus, la HERV-W ENV. Des résultats positifs avec le temelimab ont déjà été obtenus dans deux études cliniques, CHANGE-MS et ANGEL-MS, en utilisant une dose de 18mg/kg.

Le recrutement des patients dans l'étude ProTEct-MS s'est achevé en février 2021 avec une cohorte de 42 patients traités pendant 48 semaines par temelimab (18, 36 et 54 mg/kg) contre placebo. L'étude en double aveugle contre placebo a été conçue pour évaluer la sécurité et les mesures d'efficacité basées sur les derniers biomarqueurs associés à la progression de la maladie et les résultats seront disponibles au 1er trimestre 2022.

Les patients inclus dans l'étude avaient confirmé une progression de l'invalidité sans rechute après un traitement antérieur avec le rituximab, un médicament anti-CD20 très puissant et efficace contre l'activité aiguë de la maladie (rechutes et formation de lésions cérébrales).

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

