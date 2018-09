GeNeuro : annonce ses résultats du 1er semestre 2018 et fait le point sur ses développements

Regulatory News:

GeNeuro (Paris: GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et les maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels pour la période close le 30 juin 2018 et fait le point sur ses développements.

Principaux éléments financiers

Le 20 septembre 2018, le Conseil d’administration de GeNeuro a examiné et approuvé les comptes pour la période de six mois close le 30 juin 2018. Les commissaires aux comptes ont procédé à un examen succinct des comptes consolidés au 30 juin 2018. Le rapport financier semestriel est disponible, en version anglaise, dans la section Investisseurs du site www.geneuro.com.

« Les résultats de GeNeuro au 1er semestre 2018 sont pleinement conformes à nos attentes. Suite à l’achèvement de l’étude clinique CHANGE-MS dans la sclérose en plaques, nous avons comptabilisé en produits le solde des paiements d’étape reçus de la part de notre partenaire dans le cadre des programmes de développement. Les produits opérationnels ressortent ainsi à 7,3 M€ au premier semestre, contre 3,3 M€ un an plus tôt. Par ailleurs, l’achèvement de cette étude a également entraîné une réduction de nos frais de recherche et développement, de 0,9 M€, alors que nos crédits d’impôt recherche ont augmenté de 0,4 M€. Cela a largement contribué à ramener notre perte opérationnelle totale à 2,4 M€ au premier semestre 2018 contre 8,0 M€ au titre de la même période de l’année dernière » commente Miguel Payró, Directeur financier de GeNeuro. « Nos frais généraux et administratifs restent également maîtrisés, avec une baisse de 0,2 M€ ».

GENEURO 30 juin 2018 30 juin 2017 Compte de résultat consolidé 6 mois 6 mois (en milliers d’euros) Soumis à un

examen limité Soumis à un

examen limité Produits opérationnels 7 348 3 279 Frais de recherche et développement (7 491) (8 773) Frais de recherche et développement (8 585) (9 445) Subventions 1 094 672 Frais généraux et administratifs (2 319) (2 508) Autres produits opérationnels 33 38 Résultat opérationnel (2 429) (7 964) Résultat net (2 337) (7 982) Résultat de base par action (EUR/action) (0,16) (0,55) Résultat dilué par action (EUR/action) (0,16) (0,55)

Les produits opérationnels se sont élevés à 7,3 M€ au 1er semestre 2018, contre 3,3 M€ un an plus tôt. Ce chiffre correspond aux revenus de 7,2 M€ comptabilisés par GeNeuro au titre des paiements d’étape versés par Servier dans le cadre du programme d’essais cliniques CHANGE-MS avec GNbAC1, récemment achevé, en progression de 4,2 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette augmentation reflète la fin de cet essai clinique de phase 2b, qui a conduit à la comptabilisation en produits du solde des paiements d’étape reçus de la part de notre partenaire Servier dans le cadre des programmes de développement (cf., pour plus de détails, la note 9 de l’annexe aux états financiers consolidés condensés de la Société au 30 juin 2018).

Les frais de recherche et développement ont diminué par rapport au 1er semestre 2017, en termes bruts comme en termes nets. Avant subventions (crédits d’impôt recherche), les frais de recherche et développement ont baissé de 0,9 M€, reflétant la fin de l’étude clinique CHANGE-MS, un repli en partie compensé par la hausse des coûts de l’étude dans le diabète de type 1 en plein développement au 1er semestre 2018, et d’une nouvelle étude clinique de Phase 1c visant à évaluer l’effet sur la sécuritéde doses plus élevées de GNbAC1. En conséquence, les coûts de l’étude clinique CHANGE-MS de phase 2b, qui a pris fin en mars 2018, ont reculé à 3,5 M€ contre 4,6 M€ au premier semestre 2017. Tous les autres frais de recherche et développement sont stables ou en retrait, y compris les frais de personnel qui ont légèrement diminué, de 2,0 M€ à 1,8 M€, reflétant la non-récurrence des coûts de fermeture, au premier semestre 2017, du site secondaire de recherche de GeNeuro à Archamps, France.

Les frais généraux et administratifs ont également baissé, de 2,5 M€ au 1er semestre 2017 à 2,3 M€ au 1er semestre 2018, grâce à une maîtrise globale des coûts. Les frais de personnel administratif ont diminué, de 1,1 M€ à 976 K€ ; la seule catégorie de coûts qui a augmenté est celle des honoraires, en raison de l’accroissement des frais d’audit. Les paiements fondés sur des actions ont reculé de 237 K€ à 197 K€.

La Société a ainsi enregistré une perte nette de 2,3 M€, contre une perte nette de 8,0 M€ au 1er semestre 2017, conforme aux attentes de la direction.

La trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 17,3 M€ au 30 juin 2018, contre 26,6 M€ au

31 décembre 2017. Cette diminution provient de cash-flows opérationnels négatifs à hauteur de 9,2 M€.

Perspectives opérationnelles et financières

GeNeuro poursuit la mise en œuvre de sa stratégie. En mars 2018, GeNeuro a présenté les résultats positifs à 12 mois de son étude clinique de phase IIb CHANGE-MS obtenus dans la sclérose en plaques (SEP). Les données ont montré que l’administration de GNbAC1 avait un impact positif et cohérent sur des marqueurs clés de la neuroprotection liés à la progression de la maladie. Ces résultats positifs chez les patients atteints de SEP récurrente/rémittente encouragent le développement du GNbAC1 dans toutes les formes de la maladie, potentiellement en monothérapie pour les patients atteints de formes progressives et en association avec les médicaments existants pour les formes rémittentes. Ces résultats seront présentés au congrès ECTRIMS 2018, qui se tiendra du 10 au 12 octobre 2018 à Berlin, Allemagne.

Le 18 septembre 2018, GeNeuro a annoncé la reprise, auprès de Servier, des droits mondiaux, à l’exception des États-Unis et du Japon, sur son candidat médicament le plus avancé, GNbAC1, dans la sclérose en plaques (SEP). En 2014, Servier avait acquis une option de licence pour le développement et la commercialisation du GNbAC1 dans la SEP sur tous les territoires, à l’exception des États-Unis et du Japon, pour 37,5 M€, dont les coûts de la Phase IIb. Servier a pris la décision de renoncer à cette option « pour des raisons d’orientations stratégiques de R&D et de priorités de développement à l’international ». GeNeuro, qui avait conservé les droits pour les États-Unis, était déjà en discussions pour un partenariat de développement dans ce pays. Ayant repris les droits à l’échelle mondiale, GeNeuro étendra ces discussions à de nouvelles zones géographiques et de nouvelles combinaisons de traitement.

La Société poursuit l’étude clinique RAINBOW de Phase 2a dans le diabète de type 1 (DT1) et présentera les premiers résultats à 6 mois de cette étude avant la fin du mois de septembre.

Les résultats d’autres programmes précliniques, comme celui sur la sclérose latérale amyotrophique (« SLA »), pour lequel GeNeuro travaille en partenariat avec le National Institute of Health des États-Unis, devraient être présentés avant la fin de l’année 2018.

GeNeuro prévoit pour l’exercice 2018 une consommation de trésorerie de l’ordre de 19 M€, dont environ 10 M€ au second semestre 2018. Cette prévision comprend :

la poursuite de l’étude dans le diabète de type 1 jusqu’à son achèvement à 12 mois, la dernière visite du dernier patient étant attendue d’ici la fin 2018 ;

la conclusion de l’essai de Phase 1c visant à évaluer l’effet sur la sécurité de doses plus élevées de GNbAC1;

la fin de l’étude d’extension ANGEL-MS, financée par Servier, d’ici la fin de 2018 ;

la poursuite des activités précliniques et de recherche de la Société.

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8 % du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 28 collaborateurs. Elle détient les droits sur 16 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

Disclaimer:

This press release contains certain forward - looking statements and estimates concerning GeNeuro’s financial condition, operating results, strategy, projects and future performance and the markets in which it operates. Such forward-looking statements and estimates may be identified by words, such as “anticipate,” “believe,” “can,” “could,” “estimate,” “expect,” “intend,” “is designed to,” “may,” “might,” “plan,” “potential,” “predict,” “objective,” “should,” or the negative of these and similar expressions. They incorporate all topics that are not historical facts. Forward looking statements, forecasts and estimates are based on management’s current assumptions and assessment of risks, uncertainties and other factors, known and unknown, which were deemed to be reasonable at the time they were made but which may turn out to be incorrect. Events and outcomes are difficult to predict and depend on factors beyond the company’s control. Consequently, the actual results, financial condition, performances and/or achievements of GeNeuro or of the industry may turn out to differ materially from the future results, performances or achievements expressed or implied by these statements, forecasts and estimates. Owing to these uncertainties, no representation is made as to the correctness or fairness of these forward-looking statements, forecasts and estimates. Furthermore, forward-looking statements, forecasts and estimates speak only as of the date on which they are made, and GeNeuro undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180920005762/fr/