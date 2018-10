GeNeuro : confirme le potentiel de nouveaux anticorps ciblant les HERV-K dans la maladie de Charcot, en collaboration avec le NINDS, et sécurise les droits de développement mondiaux associés

Regulatory News :

GeNeuro (Paris: GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et auto-immunes, annonce aujourd’hui, suite aux données positives résultant de sa collaboration avec le NINDS, un organisme faisant partie du NIH (National Institutes of Health) aux États-Unis, sur des modèles précliniques de sclérose latérale amyotrophique (SLA), que la Société a signé une licence exclusive mondiale portant sur un programme de développement d’anticorps bloquant l’activité des pHERV-K Env, une protéine d’enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus endogènes humains HERV-K, jouant potentiellement un rôle clé dans la pathogénie de la SLA.

« Nous sommes heureux que cette collaboration avec le NINDS confirme le potentiel des anticorps de GeNeuro ciblant les HERV-K dans des modèles précliniques de SLA, ou maladie de Charcot », déclare Jesús Martin-Garcia, Directeur Général de GeNeuro. « La Société a maintenant lancé un programme de développement préclinique pour son anticorps ciblant les pHERV-K Env, avec pour objectif de démarrer les essais cliniques d’ici mi-2020. Le franchissement de cette étape souligne le potentiel d’élargissement du pipeline clinique de GeNeuro dans d’autres indications neurologiques ».

Sur la base des résultats positifs des études sur les anticorps ciblant les pHERV-K Env réalisées sur des modèles précliniques de SLA, dans le cadre de l’accord de coopération en matière de recherche et développement (CRADA) signé avec NINDS en janvier 2017, GeNeuro a exercé son option de licence sur ces anticorps.

« Suite à nos travaux établissant un lien entre la protéine pHERV-K Env et la maladie de Charcot, les données générées par notre coopération avec GeNeuro vont servir de base au développement pour une nouvelle approche thérapeutique dans cette maladie », explique le Dr Avindra Nath, Directeur Clinique de NINDS.

« La mission de GeNeuro est de tirer parti de son expertise dans la biologie des rétrovirus HERV afin d’apporter potentiellement aux patients de nouveaux bénéfices thérapeutiques, particulièrement dans les domaines avec des besoins médicaux importants, tels que la SLA, ou maladie de Charcot. Nous avons la chance et le privilège d’avoir travaillé avec l’équipe de NINDS dirigée par le Docteur Avindra Nath pour maximiser l’efficacité et augmenter les chances de réussite de cette nouvelle approche ciblant la protéine pHERV-K Env », ajoute Hervé Perron, Directeur Scientifique de GeNeuro.

À propos de la maladie de Charcot ou SLA

La maladie de Charcot, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie du motoneurone, est une pathologie neurodégénérative à évolution rapide et mortelle, caractérisée par la destruction des motoneurones. La prévalence de la maladie est d'environ 1 à 3 individus sur 100 000, ce chiffre étant relativement constant dans les différentes populations.

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8 % du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 28 collaborateurs. Elle détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

Déclarations prospectives :

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

