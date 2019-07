GeNeuro : information financière et point d'activité du 2e trimestre 2019

Regulatory News:

GeNeuro (Paris:GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre des maladies neurologiques et des maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP) et le diabète de type 1 (DT1), annonce ce jour sa position de trésorerie pour le deuxième trimestre 2019 et fait le point sur ses développements.

Information financière du 2e trimestre 2019

Au 30 juin 2019, la trésorerie du groupe s’élevait à 10,1 millions d’euros. Comme annoncé le 3 juin 2019, GeNeuro a perçu la totalité des 7,5 millions d’euros de sa ligne de crédit contractée auprès de son actionnaire GNEH SAS, filiale de l’Institut Mérieux. Les ressources de trésorerie disponibles permettent à GeNeuro de disposer d’une solide visibilité financière jusqu’à mi-2020 en couvrant l’ensemble des activités prévues.

Ces activités comprennent la poursuite de discussions constructives en vue d’un partenariat pour son produit phare, temelimab, visant à répondre aux principaux besoins médicaux non satisfaits en termes de progression de la SEP, administré en monothérapie et/ou en association avec des médicaments anti-inflammatoires utilisés actuellement dans la SEP.

Confirmant la tendance observée sur les douze derniers mois, la consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles et d’investissement s’est élevée à 3,2 millions d’euros au deuxième trimestre 2019, un montant similaire à celui du premier trimestre 2019 et qui reflète le règlement des derniers coûts liés aux essais cliniques réalisés par GeNeuro dans la SEP.

La Société n’a pas comptabilisé de revenus au titre du deuxième trimestre 2019.

Principaux développements pendant le trimestre

GeNeuro a publié des données à 12 mois encourageantes concernant la phase IIa avec temelimab dans le DT1 confirmant toutes les observations positives précédentes, relatives à la sécurité et au profil pharmacodynamique, et l’atteinte de l’objectif principal de l’étude. GeNeuro considère que ces données ouvrent la voie à des développements approfondis dans une population pédiatrique atteinte de DT1 à un stade précoce.

GeNeuro a annoncé la publication par l’Académie Nationale Américaine des Sciences (PNAS) de données soutenant le mécanisme d’action du temelimab dans le traitement de la SEP. Temelimab est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser la protéine pathogène d’enveloppe virale pHERV-W Env qui joue un rôle causal dans le développement de la SEP. L’article publié dans PNAS, intitulé « pHERV-W envelope protein fuels microglial cell-dependent damage of myelinated axons in multiple sclerosis

Événements intervenus depuis la clôture

GeNeuro a annoncé une publication de la revue scientifique de référence Frontiers in Genetics mettant en avant l’existence de liens entre les rétrovirus endogènes humains (HERV) et plusieurs pathologies neurologiques très difficiles à traiter. L’étude intitulée « Neural cell responses upon exposure to human endogenous retroviruses », met en évidence le rôle que pourraient jouer des facteurs environnementaux, tels que l’infection, l’inflammation, les mutations, les médicaments ou l’infection par d’autres virus, dans le lien épidémiologique bien établi entre les HERV et certaines pathologies neurologiques.

Prochaine publication financière :

Rapport financier du premier semestre 2019 : le 27 septembre 2019

A propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant les facteurs causaux codés par les HERV, qui représentent 8% de l'ADN humain.

GeNeuro est basé à Genève, en Suisse, et dispose d'installations de R&D à Lyon, en France. Elle compte 24 employés et 17 familles de brevets protègent sa technologie.

