GeNeuro : information financière et point d'activité du 2ème trimestre 2021

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce ce jour ses résultats pour le deuxième trimestre 2021 et fait le point sur ses développements.

Information financière du 2ème trimestre 2021

Au 30 juin 2021, la trésorerie du groupe s’élevait à 9,2 millions d'euros en tenant compte du produit net de l’augmentation de capital réalisée le 13 juillet 2021. Le montant total disponible assure à GeNeuro une visibilité financière jusqu’à fin 2022, en considérant le financement de l’ensemble des activités en cours.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d’investissement du T2 2021 s’est élevée à 1,8 million d’euros, comparée à 2,1 millions d’euros au premier trimestre 2021. La consommation de trésorerie du deuxième trimestre 2021 a été légèrement supérieure aux attentes de la société en raison notamment de charges liées au nouveau projet sur le COVID-19 et au retard dans l’encaissement du Crédit d’Impôt Recherche 2020, initialement prévu au T2 2021 et désormais attendu au T3 2021. Compte tenu des charges liées au projet COVID-19 et à la préparation de la Phase 3 dans la SEP, la consommation de trésorerie pour l'ensemble de l'année est désormais estimée à environ 6,3 millions d'euros, contre 5,2 millions d'euros indiqués en avril 2021 et contre 7,2 millions d’euros en 2020.

« L’augmentation de capital réalisée le 13 juillet 2021 vise notamment à compenser l’augmentation des dépenses suite au nouveau projet de GeNeuro dans le COVID-19 et à étendre la capacité de financement des besoins de trésorerie de la société jusqu’à fin 2022, afin d’octroyer à la Société le temps nécessaire pour mener des discussions stratégiques suite aux résultats de l’essai clinique de phase 2 évaluant le temelimab dans la SEP au Karolinska Institutet/ASC, attendus au premier trimestre 2022, » déclare Miguel Payró, CFO de GeNeuro. « Elle soutiendra également la poursuite de la recherche préclinique du potentiel du temelimab chez les patients post-COVID atteints de troubles neuropsychiatriques, notamment grâce aux partenariats annoncés le 5 juillet dernier avec le CIRI (Centre International de Recherche en Infectiologie, France) et la Fondation FondaMental, qui visent à accélérer le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques. »

Faits marquants de la période

Le 18 février 2021, la Société a annoncé la finalisation du recrutement des patients dans l’étude de Phase 2 ProTEct-MS, évaluant le temelimab dans la sclérose en plaques, menée à l’Academic Specialist Center du Karolinska Institutet

Le 2 mars 2021, GeNeuro a annoncé que Comité de surveillance et de suivi (DSMB) a approuvé la poursuite de l’étude ProTEct-MS et a confirmé la bonne tolérance des doses plus élevées jusqu’à 54 mg/kg

Le 15 avril 2021, Geneuro a annoncé qu’une équipe de chercheurs a trouvé la protéine pathogène HERV-W ENV chez des patients hospitalisés atteints de COVID-19 et a établi un lien entre son niveau d’expression et la sévérité de l’évolution de la maladie

Le 24 juin 2021, GeNeuro a annoncé avoir renouvelé son accord de collaboration avec le CIRI et son extension aux syndromes post-COVID

Événements intervenus depuis la clôture

Le 5 juillet 2021, GeNeuro a présenté des données soutenant le rôle pathogène de la protéine rétrovirale endogène HERV-W ENV dans les syndromes neuropsychiatriques post-COVID, et a annoncé une collaboration avec la Fondation FondaMental pour accélérer le développement d'options diagnostiques et thérapeutiques pour les patients

Le 13 juillet 2021, GeNeuro a annoncé la réussite d’une augmentation de capital de 6,0 millions d’euros par voie de placement privé international, réalisé uniquement auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés

Le 15 juillet 2021, GeNeuro a annoncé la publication dans la revue scientifique Multiple Sclerosis, des résultats des études cliniques CHANGE-MS et ANGEL-MS évaluant le temelimab dans la sclérose en plaques

Prochains événements financiers :

Rapport financier du premier semestre 2021 : le 29 septembre 2021

Réunions investisseurs :

Investor Access Event : 27 et 28 septembre 2021 – Paris

Lyon Pôle Bourse : 28-29 septembre 2021 (Forum Valeurs Régionales) – Lyon

MidCap Event : 21 et 22 octobre 2021 – Paris

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

Déclarations prospectives : Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

