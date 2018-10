GeNeuro : point sur l’activité du T3 2018 et position de trésorerie au 30 septembre 2018

Regulatory News :

GeNeuro (Paris: GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et les maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP) ou le diabète de type 1, fait le point sur l’activité du T3 2018 et annonce sa position de trésorerie au 30 septembre 2018.

Résultats CHANGE-MS présentés lors du congrès ECTRIMS 2018

Des données de l’étude de Phase 2b CHANGE-MS de GNbAC1, une nouvelle approche thérapeutique contre un facteur potentiellement causal de la sclérose en plaques (SEP), ont été présentées lors du 34e congrès du Comité Européen pour le Traitement et la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ECTRIMS). Ces données ont montré que l’administration de GNbAC1 pendant 12 mois a eu un impact positif significatif sur des critères clés de la neuroprotection connus pour être liés à la progression de la maladie. De plus, les analyses supplémentaires ont également montré que ces effets neuroprotecteurs étaient au moins aussi importants dans la sous-population de patients en phase inactive, un groupe pour lequel il existe actuellement peu de traitements de fond. GNbAC1 est un anticorps monoclonal qui neutralise une protéine d’enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus endogènes humains HERV-W (pHERV-W Env).

Recouvrement des droits mondiaux ex US et Japon sur son produit dans la sclérose en plaques (SEP), GNbAC1

En 2014, Servier avait acquis une option de licence pour le développement et la commercialisation du GNbAC1 dans la SEP sur tous les territoires, à l’exception des États-Unis et du Japon, pour 37,5 millions d’euros. Servier a pris la décision de renoncer à cette option pour des raisons d’orientations stratégiques de R&D et de priorités de développement à l’international. Servier continuera à apporter son soutien à GeNeuro en tant qu’actionnaire.

En mars 2018, GeNeuro et Servier ayant annoncé des données prometteuses à 12 mois de l’étude clinique de phase IIb CHANGE-MS, GeNeuro, qui avait conservé les droits pour les États-Unis, était déjà en discussion pour un partenariat de développement dans ce pays. Ayant repris les droits à l’échelle mondiale, GeNeuro étend désormais ces discussions à de nouvelles zones géographiques et de nouvelles combinaisons de traitement.

Données positives à 6 mois de l’étude de Phase 2a avec GNbAC1 chez des patients adultes atteints de diabète de type 1

Phase 2a avec GNbAC1 dans le diabète de type 1 (DT1) a rempli le critère d’évaluation principal de sécurité dans cette nouvelle population de patients. GNbAC1 est un anticorps monoclonal qui neutralise une protéine d’enveloppe pathogène, pHERV-W Env, qui a été détectée post mortem dans le pancréas d’environ deux tiers des patients atteints d’un DT1.

Confirmation du potentiel de nouveaux anticorps ciblant les HERV-K dans la maladie de Charcot, en collaboration avec le NINDS, et sécurisation des droits de développement mondiaux associés

Suite aux données positives résultant de sa collaboration avec le NINDS, un organisme faisant partie du NIH (National Institutes of Health) aux États-Unis, sur des modèles précliniques de sclérose latérale amyotrophique (SLA), la Société a signé une licence exclusive mondiale portant sur un programme de développement d’anticorps bloquant l’activité des pHERV-K Env, une protéine d’enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus endogènes humains HERV-K, jouant potentiellement un rôle clé dans la pathogénie de la SLA.

Sur la base des résultats positifs des études sur les anticorps ciblant les pHERV-K Env réalisées sur des modèles précliniques de SLA, dans le cadre de l’accord de coopération en matière de recherche et développement (CRADA) signé avec NINDS en janvier 2017, GeNeuro a exercé son option de licence sur ces anticorps.

Position de trésorerie au 30 septembre 2018

Au 30 septembre 2018, la trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe s’élevaient à 12,87 millions d’euros, assurant à GeNeuro une solide visibilité financière pour les douze prochains mois en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d’investissement s’est élevée à 4,24 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre une moyenne de 4,5 millions d’euros par trimestre au cours du premier semestre 2018.

Conformément à ce qui avait été annoncé, la société n’a pas comptabilisé de produits opérationnels au cours du troisième trimestre.

Prochains événements investisseurs et sectoriels :

Bryan Garnier Healthcare Conference

22-23 novembre 2018, Paris, France

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 28 collaborateurs. Elle détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

Déclarations prospectives : Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023006042/fr/