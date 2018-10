GeNeuro : présentera au congrès ECTRIMS 2018 les résultats à 12 mois de l’étude de Phase 2b CHANGE-MS dans la sclérose en plaques sur l’action antineurodégénérative de GNbAC1

Regulatory News:

GeNeuro (Paris: GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO) annonce aujourd’hui que les résultats à 12 mois de l’étude de Phase 2b CHANGE-MS avec GNbAC1 dans la sclérose en plaques feront l’objet d’une présentation orale à l’occasion du 34e congrès du comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS 2018) qui se tiendra du 10 au 12 octobre 2018 à Berlin, en Allemagne. Cette présentation portera sur les résultats de cette étude mesurant par IRM chez 270 patients l’action anti-inflammatoire et neuroprotectrice de GNbAC1, un anticorps qui neutralise la protéine pHERV-W Env. Cette protéine pathogène présente dans le cerveau des patients atteints de sclérose en plaques est considérée comme un facteur clé dans la progression de cette maladie.

Renseignements pratiques

Thème : résultats après analyse des données à 48 semaines de l’étude de phase 2b CHANGE-MS avec GNbAC1 dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente (CHANGE-MS ; étude clinique évaluant l’efficacité de l’antagoniste de la protéine HERV-W Env dans la sclérose en plaques)

Intervenant : Prof. Hans-Peter Hartung, Directeur du service de neurologie à l’Hôpital universitaire de Düsseldorf et investigateur principal de l’étude CHANGE-MS

Date : jeudi 11 octobre à 8h30 dans le cadre de la session Free Communications 2 : Clinical, Hall B

CHANGE-MS est une étude clinique internationale randomisée en double aveugle contre placebo avec GNbAC1 dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), à laquelle participent 270 patients qui souffrent de cette pathologie. GNbAC1 est un anticorps monoclonal qui neutralise une protéine d’enveloppe rétrovirale pathogène codée par un rétrovirus endogène humain de la famille HERV-W (la protéine pHERV-W env).

À propos de CHANGE-MS

(Clinical trial assessing the HERV-W env Antagonist GNbAC1 for Efficacy in Multiple Sclerosis)

Étude clinique randomisée en double aveugle contre placebo à laquelle ont participé 270 patients souffrant de SEP-RR inclus dans 50 centres cliniques situés dans 12 pays d’Europe

Étude de 6 mois avec extension jusqu’à un an pour l’atteinte des critères d’évaluation secondaires

Critère d’évaluation principal : à la fin de la période contrôlée par placebo, mesure de l’efficacité sur la base du nombre de lésions inflammatoires mises en évidence par IRM cérébrale,

Critères d’évaluation secondaires : mesures par IRM de la neurodégénérescence, des paramètres cliniques à 6 et 12 mois

À propos du GNbAC1

GNbAC1 est un anticorps monoclonal qui neutralise une protéine d’enveloppe rétrovirale pathogène codée par un rétrovirus endogène humain de la famille HERV-W (la protéine pHERV-W env). Dans une étude clinique de phase 2b portant sur 270 patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), GNbAC1 s'est révélé sûr et a démontré un bénéfice constant sur les mesures IRM de la neurodégénérescence associée à la progression de la maladie, y compris une réduction de la formation du trou noir T1 et une atrophie cérébrale. GNbAC1 fait également l'objet d'une étude de phase 2a chez des adultes atteints de diabète de type 1.

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8 % du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 28 collaborateurs. Elle détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

Déclarations prospectives :

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

