Gecina : Finalisation de l'offre de rachat obligataire

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a finalisé l’offre de rachat obligataire lancée le 22 mai 2019, portant sur trois souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 151,5 millions d’euros (maturité résiduelle moyenne de 4,6 années et coupon moyen de 2,0%) répartis comme suit :

19,2 millions d’euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l’encours résiduel s’élevait à 185,8 millions d’euros avant ce rachat (166,6 millions après ce rachat) ;

10,1 millions d’euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l’encours résiduel s’élevait à 210,3 millions d’euros avant ce rachat (200,2 millions après ce rachat) ; et

122,2 millions d’euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l’encours s’élevait à 500 millions d’euros avant ce rachat (377,8 millions après ce rachat).

Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire réalisé le 22 mai dernier, d’un montant de 500 millions d’euros, d’une maturité de 15 ans et offrant un coupon de 1,625%, permet d’allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe (+0,8 année, toutes choses étant égales par ailleurs), dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d’un échéancier de crédit optimal.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,3 milliards d’euros à fin 2018. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190604005888/fr/