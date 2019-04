Gecina : L'intégralité des résolutions approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2019

Regulatory News :

Gecina (Paris:GFC) :

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17 avril 2019, sous la présidence de M. Bernard Carayon, a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA représentée par M. Jean-Jacques Duchamp.

Les mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA d’une durée de 4 années, prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. La composition du Conseil d’administration est inchangée à l’issue de l’Assemblée Générale.

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d’Administrateurs indépendants :

M. Bernard Carayon (1) , Président

, Président Mme Méka Brunel, Directrice Générale

Mme Laurence Danon Arnaud (1)

Mme Dominique Dudan (1)

Mme Gabrielle Gauthey (1)

M. Claude Gendron

Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier

M. Jacques-Yves Nicol (1)

Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Mme Inès Reinmann Toper (1)

(1) Administrateurs indépendants

Composition des comités

Comité Stratégique et d’Investissement

M. Sylvain Fortier, représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc., Président

Mme Méka Brunel

M. Bernard Carayon

Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Comité d’Audit et des Risques

Mme Gabrielle Gauthey, Présidente

Mme Laurence Danon Arnaud

Mme Dominique Dudan

M. Claude Gendron

Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Mme Inès Reinmann Toper

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

Mme Inès Reinmann Toper, Présidente

Mme Laurence Danon Arnaud

M. Claude Gendron

Dividende

L’Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l’exercice 2018 un dividende par action de 5,50 euros. Un acompte de 50%, soit 2,75 euros par action, a déjà été versé le 6 mars dernier. Le versement du solde du dividende de 2,75 euros par action sera réglé le 3 juillet 2019.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,3 milliards d’euros à fin 2018. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190417005809/fr/