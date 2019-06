Gecina : Nouvelle signature sur l'immeuble Be Issy avec le cabinet de conseil Leyton

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) est heureuse d’accueillir le cabinet de conseil Leyton sur près de 3 700 m² de bureaux de l’immeuble Be Issy situé à Issy-les-Moulineaux.

D’une durée de 9 ans, ce nouveau bail prendra effet le 15 septembre 2019. Il complète l’occupation sur cet immeuble avec les sociétés Séqens et Edenred, portant ainsi à près de 80% le taux de commercialisation de cet actif.

Livré au second semestre 2018, Be Issy bénéficie de la proximité de transports collectifs (Tramway T2, RER C), auxquels s’ajoutera la livraison de la future ligne de métro du Grand Paris Express (Ligne 15) en 2025. Cet immeuble est l’un des premiers immeubles à bénéficier du label BEPOS (immeuble à énergie positive).

