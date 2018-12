Gecina : cède un portefeuille de murs de restaurants pour près de 20M

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a finalisé la cession d’un portefeuille de murs de restaurants majoritairement loués à Léon de Bruxelles et Courtepaille pour près de 20M€.

Ce portefeuille composé de 16 actifs totalisant près de 11 500 m² provient intégralement du périmètre acquis au travers du rapprochement avec Eurosic.

Avec la cession récente de portefeuilles de bureaux en régions, Gecina a donc finalisé ou sécurisé depuis le début de l’année près de 1,5Md€ de cessions d’actifs immobiliers, réalisant ainsi le recentrage de son patrimoine sur les actifs des zones les plus centrales de la Région parisienne.

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par Arthur Loyd et Cushman & Wakefield.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 92% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

