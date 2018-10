Gecina : fait l’acquisition d’une résidence pour étudiants en VEFA à Ivry-sur-Seine

Regulatory News :

Gecina annonce l’acquisition en VEFA d’une résidence pour étudiants auprès d’Icade Promotion et du groupe d’enseignement supérieur Ynov.

Située aux portes de Paris à Ivry-sur-Seine et desservie par la ligne 7 du métro, la résidence, dont l’ouverture est prévue pour la rentrée universitaire 2021, s’inscrit au sein du campus d’une future école du groupe Ynov spécialisée dans les métiers du numérique, du cinéma et de l’audiovisuel, accompagné de la création d’un gymnase municipal et d’un jardin public.

Dessinée par les cabinets d’architecte RRC Architectes et Pierre Raoux, la résidence pour étudiants qui sera certifiée NF Habitat HQE Excellent, comptera 367 lits et près de 450 m² d’espaces communs de très grande qualité (salle de sport, salles de travail, etc.). Le montant de l’investissement total s’élève à 41 M€.

Avec un patrimoine de résidences pour étudiants de plus de 307 M€ à fin juin, Gecina, premier acteur intégré de résidences pour étudiants, poursuit le développement de sa filiale Campuséa, avec un pipeline de projets en développement de près de 100 M€ qui portera son offre à près de 3 700 lits à horizon 2021.

Cet investissement permettra à Campuséa de renforcer son réseau de résidences parisiennes et d’offrir des solutions d’hébergement complémentaires pour ses partenaires écoles et universités, ainsi que pour leurs étudiants.

Dans cette opération, Gecina était conseillée par l’étude Wargny Katz.

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

