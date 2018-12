Gecina : finalise la cession d’un portefeuille d’actifs en régions pour environ 525 M

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) finalise la cession d’un portefeuille d’immeubles de bureaux en régions à un groupement d’investisseurs institutionnels majoritairement contrôlé par le Groupe Batipart. La signature de la promesse de vente, annoncée lors de la publication des résultats semestriels, avait été sécurisée au cours de l’été 2018 pour environ 525 M€ acte en mains.

Ce portefeuille composé de 33 immeubles, comprend notamment des actifs situés à Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Toulouse et dans la région de Marseille-Aix en Provence.

Avec cette cession et la transaction réalisée la semaine dernière à Lyon avec Primonial, Gecina finalise 775 M€ hors droits de cessions en dehors de la Région parisienne à l’issue d’appels d’offres compétitifs, renforçant le positionnement de son portefeuille de bureaux à Paris et dans les principaux secteurs de la Région parisienne.

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par l’étude Cheuvreux, le Cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et par Catella Property.

L’acquéreur a été conseillé par l’étude ADDH & Associés (Alexandre Dechin Devriendt et Hoang) et par le Cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

Méka Brunel, Directrice Générale : « Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe de renforcer sa spécialisation sur le bureau dans les zones les plus centrales de la Région parisienne, le LTV passant en dessous de 40%. »

