Gecina finalise la cession d’un portefeuille d’actifs lyonnais à Primonial REIM

Gecina (Paris:GFC) finalise avec Primonial Reim la cession d’un portefeuille d’immeubles de bureaux à Lyon dont la promesse de vente avait été signée au cours de l’été 2018 pour un montant de 266 millions d’euros acte en mains.

Ce portefeuille composé de 9 immeubles totalisant près de 60 000 m², comprend notamment les immeubles de bureaux Terralta, Panoramic et Murano au cœur de Lyon, et également certains actifs dans la métropole du Grand Lyon, à Ecully et à Caluire et Cuire.

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par l’étude Cheuvreux, le Cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et par Catella Property. Primonial REIM a été conseillé par l’étude notariale Allez & Associés, par le cabinet d’avocats Fairway et par GR Groupe pour la partie technique.

Meka Brunel, directrice générale de Gecina : « Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe de renforcer sa spécialisation sur le bureau dans les zones les plus centrales de la Région Parisienne, le LTV passant en dessous de 40% tel qu’annoncé lors de l’acquisition d’Eurosic. »

Gregory Frapet, président du Directoire de Primonial REIM : « Cette opération s’inscrit dans notre stratégie d’investir dans des immeubles de bureaux de qualité au sein de secteurs géographiques établis. Loués à des locataires de premier plan, les immeubles de ce portefeuille bénéficient d’une très bonne localisation dans le Grand Lyon, de prestations et de services de qualité tout comme des performances environnementales telles que BREEAM In-Use, HQE et Effinergie+. »

À propos de Gecina

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

À propos de Primonial

Primonial REIM

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management (Primonial REIM) a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement traduisant ses convictions fortes sur les marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand nombre une gamme de SCPI investissant dans l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et résidentiel.

Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux investisseurs institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM (Alternative Investment Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment d’information, de suivi de la liquidité et de gestion des risques. Le Directoire est composé de Grégory Frapet en qualité de Président, de Stéphanie Lacroix, Directrice Générale et de Tristan Mahaut, Secrétaire Général.

www.primonialreim.com

Chiffres clés au 30 juin 2018

55 138 associés // 15,2 milliards € d’encours sous gestion // 3 552 329 m² de patrimoine immobilier sous gestion // 7 000 locataires.

