Gecina : finalise la commercialisation d'Ibox

Gecina (Paris:GFC) annonce la signature d’un bail avec l’ESMA (European Securities and Markets Authority), l'autorité européenne des marchés financiers, portant sur près de 9 000 m² de l’immeuble Ibox, situé dans le 12ème arrondissement de Paris, en face de la Gare de Lyon. Ce nouveau bail, qui prendra effet en octobre 2019, complète les baux déjà signés avec les Groupes AccorInvest, Dataiku, et Exponens Conseil & Expertise Comptable. La totalité des surfaces de bureaux d’Ibox est ainsi pré-commercialisée en amont de la livraison de l’immeuble.

Cet immeuble de 19 000 m², aux plus hauts standards environnementaux et riche en services, illustre parfaitement l’ambition de Gecina d’accompagner la transformation du cœur de la ville au service de ses clients au travers de sa marque , en cours de déploiement et lancée officiellement le 6 décembre 2018.

Cette nouvelle transaction porte le taux de commercialisation des actifs du Groupe livrés sur 2018 et 2019 à 80%.

Méka Brunel, Directrice générale : « Nous sommes très heureux d’accueillir dans l’immeuble Ibox cet acteur paneuropéen emblématique qu’est l’ESMA ainsi que ses équipes. Cette signature vient couronner une année historique pour Gecina en termes de commercialisation avec près de 220 000 m² loués ou reloués au total dont environ 95 000 m² portant sur des immeubles issus de son portefeuille de développement ».

