Gecina : loue 41% de l’immeuble « Be Issy »

Gecina (Paris:GFC) a signé avec Séqens (regroupement de 6 ESH d’Action Logement : France-Habitation Domaxis, Sogemac Habitat, Athegienne, Sofilogis et Pax-Pogres-Pallas), un bail d’une durée ferme de 10 ans prenant effet le 15 juin 2019 et portant sur 10 400 m² de l’immeuble « Be Issy » situé à Issy-les-Moulineaux. Cette transaction avec un premier locataire pour l’immeuble porte son taux de commercialisation à 41%.

L’immeuble, qui a été livré au deuxième semestre 2018, bénéficie d’un accès privilégié aux infrastructures existantes de transport en commun (Tramway T2, ligne 12 du Métro et RER C) qui seront complétées par la livraison de la nouvelle ligne de métro du Grand Paris Express (Ligne 15), à proximité immédiate de l’actif.

Cet actif dessiné par l’architecte Philippe Chiambaretta, délivrera en outre une très haute performance énergétique.

Au-delà des certifications HQE Exceptionnel et BREEAM Excellent, cet actif sera l’un des premiers immeubles à bénéficier du label BEPOS (immeuble à énergie positive), et de la certification WELL relative au bien-être des utilisateurs.

Cette transaction confirme les tendances observées sur les marchés du bureau de la Région parisienne, notamment sur des immeubles neufs ou restructurés.

Méka Brunel, Directrice Générale : « Cette première transaction sur l’immeuble « Be Issy » confirme la très bonne tenue des marchés de bureaux des zones les plus établies de la Région parisienne. »

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

