Gecina : maintient son score de 92/100 dans le classement GRESB 2019

Pour la deuxième année consécutive, Gecina (Paris:GFC) obtient la note globale de 92/100 dans le classement GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier. Cette note prend en compte pour la première fois les immeubles de bureaux issus du patrimoine d’Eurosic, acquise par Gecina en août 2017.

Gecina connaît une évolution significative de son score sur le volet « Performance Indicators » avec un gain de 4 points, soulignant ainsi l’amélioration des performances de son patrimoine bureaux et résidentiel sur les critères relatifs à la production des déchets, aux consommations d’eau et d’énergie et aux émissions de CO 2 .

« Le classement mesure pour la première fois les performances du patrimoine d’Eurosic (24% du patrimoine du Groupe) que nous avons intégré depuis deux ans. Nous sommes satisfaits de conserver notre score avec ce périmètre élargi. Nous poursuivrons nos efforts sur la base des quatre priorités de notre politique RSE : le bas carbone, l’économie circulaire, le bien-être et la biodiversité », indique Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.

Lors de la conférence annuelle de l’EPRA (European Public Real Estate Association) à Madrid, Gecina s'est par ailleurs vu décerner, une nouvelle fois, deux Gold Awards dont la médaille d’Or des Sustainability Best Practices Recommendations (SBPR) Awards, attestant de la qualité et de la transparence de la communication extra-financière du Groupe.

