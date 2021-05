Gecina : Cessions d'actifs de bureaux pour un montant total de 349, 3 M

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a réalisé ou sécurisé trois nouvelles cessions portant sur des actifs de bureaux matures et/ou non stratégiques situés dans les villes d’Arcueil (94), de Levallois-Perret (92) et de Montreuil (93), pour un montant total de 349,3 millions d’euros.

Gecina a signé le 6 mai dernier une promesse synallagmatique de vente portant sur l’immeuble Les Portes d’Arcueil (Val de Marne), pour un montant hors droits de 297,8 millions d’euros. La cession définitive devrait avoir lieu courant juillet, après la levée des conditions suspensives. Cet actif de bureaux de 45 000 m² environ est occupé par le groupe Orange, dont le bail a été renouvelé fin 2020 pour une durée ferme de 12 ans.

Le Groupe a également signé le 12 mai 2021 une promesse de vente sur Tour Orion, un immeuble d’environ 12 200 m² situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), au prix de 25,5 millions d’euros hors droits. L’acte de vente devrait être réitéré au plus tard fin juillet.

Enfin, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Gecina a cédé le 55 Deguingand, un immeuble de bureaux de 5 100 m² environ pour un montant de 26 millions d’euros hors droits.

Ces cessions portent maintenant à 450 millions d’euros le volume de cessions actées depuis le début de l’année ou sous promesse à date, avec une prime moyenne sur les valeurs à fin 2020 de l’ordre de +7%.

Gecina poursuit ainsi la rotation proactive de son portefeuille et le recentrage de son patrimoine au cœur des zones les plus centrales de la Région Parisienne.

