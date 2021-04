Gecina : L'intégralité des résolutions approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2021

Regulatory News:

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des restrictions en vigueur, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à huis clos le 22 avril 2021, sous la présidence de M. Jérôme Brunel.

L’assemblée a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d’Administrateurs de Mme Laurence Danon Arnaud, de la société Ivanhoé Cambridge Inc. représentée par M. Karim Habra et la ratification de la nomination, en qualité de Censeur, de Mme Carole Le Gall.

Les mandats d’Administrateurs de Mme Laurence Danon Arnaud et de la société Ivanhoé Cambridge Inc. d’une durée de 4 années, prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. Le mandat de Censeur de Mme Carole Le Gall d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023. La composition du Conseil d’administration est inchangée à l’issue de l’Assemblée Générale.

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration est composé de onze membres et d’un Censeur, dont 64 % d’administrateurs indépendants et 50 % de femmes, en ce inclus le Censeur, Mme Carole Le Gall.

M. Jérôme Brunel (*) , Président

, Président Mme Méka Brunel, Directrice Générale

M. Bernard Carayon (*)

Mme Laurence Danon Arnaud (*)

Mme Dominique Dudan (*)

Mme Gabrielle Gauthey (*)

M. Claude Gendron

Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Karim Habra

M. Jacques-Yves Nicol (*)

Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Mme Inès Reinmann Toper (*)

Mme Carole Le Gall - Censeur

(*) Administrateurs indépendants

Composition des comités

Comité Stratégique et d’Investissement (4 administrateurs dont 1 administrateur indépendant)

Karim Habra, représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc., Président

Jérôme Brunel (*)

Méka Brunel

Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica

Comité d’Audit et des Risques (6 administrateurs dont 4 administrateurs indépendants)

Gabrielle Gauthey (*) , Présidente

, Présidente Laurence Danon Arnaud (*)

Dominique Dudan (*)

Claude Gendron

Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica

Inès Reinmann Toper (*)

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (3 administrateurs dont 2 administratrices indépendantes)

Dominique Dudan (*) , Présidente

, Présidente Gabrielle Gauthey (*)

Claude Gendron

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) (4 administrateurs tous indépendants et 1 censeur)

Bernard Carayon (*) , Président

, Président Jérôme Brunel (*)

Laurence Danon Arnaud (*)

Jacques-Yves Nicol (*)

Carole Le Gall, censeur, participe à ce comité.

Comité Conformité et Ethique (3 administrateurs tous indépendants)

Jacques-Yves Nicol (*) , Président

, Président Bernard Carayon (*)

Inès Reinmann Toper (*)

(*) Administrateurs indépendants

Dividende

L’Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l’exercice 2020 un dividende par action de 5,30 euros. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 5 mars dernier. Le solde du dividende de 2,65 euros par action sera détaché le 1er juillet 2021 pour une mise en paiement le 5 juillet 2021.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d’euros à fin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

