Gecina : Note d'information sur le remboursement anticipé d'un emprunt obligataire de maturité juin 2024

Comme annoncé le 22 juin dernier, à la suite du règlement-livraison du nouvel emprunt obligataire intervenu ce jour, Gecina (Paris:GFC) va procéder au remboursement par anticipation de la totalité des obligations 2,00% échéance 17 juin 2024, émises le 17 juin 2015 (code ISIN FR0012790327), conformément aux modalités prévues dans le Base Prospectus du 16 mars 2015 ayant reçu le visa n°15-090 de la part de l’Autorité des Marchés Financiers.

La date de remboursement anticipé des obligations sera le 16 juillet 2021. Le montant nominal des obligations remboursées est de 377,8 millions d’euros.

Le calcul du prix de remboursement anticipé sera réalisé conformément aux Terms and Conditions prévus dans le Base Prospectus du 16 mars 2015 et sera communiqué par Gecina le 12 juillet 2021 (l’agent de calcul étant Société Générale Securities Services).

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d’euros à fin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

