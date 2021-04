Gecina : se dote d'un Comité d'Orientation et de Prospective

Regulatory News:

Composé de personnalités reconnues, le Comité d’Orientation et de Prospective de Gecina (Paris:GFC) a pour mission d’apporter à la société une réflexion sur les tendances les plus significatives du marché. Ses travaux, de nature consultative, porteront principalement sur les scenarii d’évolution des tendances en matière de modes de vie et de travail, et sur leurs conséquences sur l’organisation de la ville et des lieux de vie.

Le comité est réuni autour de Jérôme BRUNEL, Président du Conseil d’administration de Gecina et de Méka BRUNEL, Administratrice Directrice Générale, et présidé par Jean-Louis MISSIKA, ancien Adjoint à la Mairie de Paris chargé de l'urbanisme, Visiting senior fellow à la London School of Economics. Il est composé de :

Sébastien BAZIN, PDG d'ACCOR

Benoît DE RUFFRAY, PDG d'Eiffage

Philippe DUMONT, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances

Sylvain FORTIER, Chef de l'Investissement et de l'Innovation chez Ivanhoé Cambridge

Catherine GUILLOUARD, PDG du groupe RATP

Guillaume POITRINAL, Gérant d’ICAMAP, co-fondateur du groupe WOODEUM & WO2

Pierre VELTZ, sociologue et ancien Président du plateau de Saclay

Il a vocation à se réunir au moins deux fois par an.

Jérôme Brunel, Président du Conseil d’administration de Gecina, déclare : « Notre environnement se transforme profondément avec d’une part, l’évolution des usages et la digitalisation, tendances renforcées par le contexte sanitaire, et d’autre part le changement climatique. La création d’un Comité d’Orientation et de Prospective réunissant des professionnels confrontés à ces changements démontre la volonté forte de Gecina de continuer à mettre ses enjeux clés au cœur de ses réflexions. Les compétences très variées des membres qui le composent constituent un atout pour nous accompagner dans la poursuite de notre transformation ».

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d’euros à fin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

www.gecina.fr

