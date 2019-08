Gecina : nomme Romain Veber en qualité de Directeur Exécutif Investissements & Développements

Regulatory News :

Membre du comité exécutif de Gecina (Paris:GFC), Romain Veber sera rattaché à Méka Brunel, Directrice Générale. Il prendra ses fonctions à compter du 1er novembre 2019.

Diplômé de l’ESSEC, Romain Veber, 40 ans, apporte une expérience de 15 ans dans le secteur de la finance et de l’immobilier.

Après des débuts en 2004 chez Morgan Stanley puis en 2006 au sein de MGPA en qualité de Head of Acquisition France, il rejoint à Londres en octobre 2011 le fonds souverain norvégien Norges Bank Investment Management en qualité de Gestionnaire de Portefeuille, en charge des investissements immobiliers sur le marché français, notamment parisien.

En septembre 2017, il se voit confier le poste de Chief Investment Officer Europe pour l’immobilier. Sous sa responsabilité, Norges Bank Investment Management a conclu ces deux dernières années une douzaine de transactions, essentiellement à Paris, à Londres et en Allemagne.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190826005544/fr/