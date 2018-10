Gecina : notée A- par Standard and Poor’s

Regulatory News:

L’agence de notation salue la solidité des ratios financiers du Groupe, notamment sur la couverture des frais financiers par l’EBITDA et le Loan-to-Value, ramené en deçà de 40% un an après l’acquisition d’Eurosic.

Standard & Poor’s précise également que la dynamique positive observée sur les marchés de bureaux à Paris, où Gecina est fortement implantée, devrait contribuer à la performance future du Groupe et à la poursuite de l’amélioration de la qualité de son patrimoine.

Les notations long terme de Gecina par Standard & Poor’s (A- perspective stable) et Moody’s (A3 perspective stable) sont désormais au même niveau, progressant régulièrement depuis son retour au niveau « investment grade » en octobre 2010 et soulignant l’important travail réalisé par le Groupe sur l’amélioration de la structure de son passif.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette amélioration de la notation qui positionne Gecina au niveau des meilleures notations mondiales. C’est le fruit du travail mené par les équipes depuis plusieurs années, à la fois sur le renforcement et l’optimisation de la structure financière ainsi que sur la rationalisation du patrimoine, notamment depuis l’acquisition d’Eurosic » commente Méka Brunel, Directrice générale.

