Gecina : obtient le score de 92/100 à l'index de l'égalité salariale femmes-hommes

Avec un résultat global de 92/100, Gecina (Paris:GFC) confirme son engagement fort en faveur de l’égalité professionnelle.

Composé de cinq indicateurs, l’index mis en place par le Gouvernement permet aux entreprises de mesurer leurs avancées dans ce domaine, la note minimale attendue étant de 75/100.

Pour atteindre ce résultat, Gecina a lancé plusieurs mesures concrètes et s’est engagée dès 2011 à réduire de manière volontariste les écarts de rémunération à compétences égales avec une enveloppe financière dédiée. Dès 2015, l’égalité salariale était atteinte avec des écarts ne dépassant pas 3% dans un sens ou dans l’autre.

Cette démarche vient compléter plusieurs actions fortes et volontaristes et à tous les niveaux de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle avec :

- une évolution significative de la part des femmes dans les instances dirigeantes avec la parité du Conseil d’administration atteinte dès 2015, allant au-delà des exigences de la loi Copé-Zimmerman, et 40% de femmes au comité exécutif ;

- la mise en place en 2016 d’un réseau de mixité ;

- la signature de la charte de la diversité dès 2011 ;

- des actions de sensibilisation à l’égalité professionnelle en phase de recrutement ;

- et des dispositifs en lien avec la parentalité et l’accueil de l’enfant.

Ces engagements ont notamment fait de Gecina l’entreprise la plus avancée du SBF 120 sur les enjeux de féminisation des instances dirigeantes (Classement Ethics & Boards), pour la troisième année consécutive.

« Nous sommes fiers de ce résultat qui est l’illustration de notre engagement sans faille en faveur de l’égalité professionnelle. Chez Gecina, l’égalité femmes-hommes, la mixité et la parité sont inscrits dans l’ADN de l’entreprise. Les résultats obtenus par Gecina, tant en matière de parité au plus haut-niveau de l’entreprise que d’égalité salariale, sont le résultat d’une démarche volontariste qui mobilise l’ensemble des collaborateurs. Nous maintenons le cap avec l’objectif de progresser encore. Deux nouvelles directrices ont été ainsi nommées au comité exécutif lors des 12 derniers mois », indique Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,9 milliards d’euros à fin juin 2019. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

