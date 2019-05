Gecina : place avec succès une obligation de 500 M d'une maturité de 15 ans à 1,625% et lance une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros d’une maturité de 15 ans (échéance en mai 2034) offrant un coupon de 1,625%.

Parallèlement, Gecina a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%.

Ces opérations permettent d’allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d’un échéancier de crédit optimal.

Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.

Gecina a lancé une offre de rachat, qui clôturera le 3 juin 2019, sur trois souches obligataires publiques existantes :

un emprunt obligataire de 500 millions d’euros, arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 185,8 millions d’euros ;

un emprunt obligataire de 300 millions d’euros, arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 210,3 millions d’euros ; et

un emprunt obligataire de 500 millions d’euros, arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 500 millions d’euros.

BNP Paribas et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat.

Gecina est notée A- / Perspective stable par Standard & Poor’s et A3 / Perspective stable par Moody’s.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations susvisées, ni une invitation à participer à l’Offre de Rachat.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Gecina n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,3 milliards d’euros à fin 2018. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

