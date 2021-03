Gecina vise la neutralité carbone de son patrimoine en exploitation dès 2030 avec son plan « CAN0P-2030 »

Regulatory News:

Avec CAN0P-2030 (Carbone Net Zéro Plan), Gecina (Paris:GFC) accélère sa trajectoire bas carbone et vise zéro émission de gaz à effet de serre en exploitation d'ici 2030, fort de ses succès à réduire ses émissions de carbone de 26% depuis 4 ans.

Une ambition transformante en ligne avec l’ADN de Gecina

La politique RSE de la Société est globale, intégrée et s’inscrit pleinement dans la réalisation de sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». La décarbonation de son activité est au cœur de cette politique qui s’articule autour de 4 piliers : bas-carbone, biodiversité, bien-vivre et économie circulaire.

S’appuyant sur des résultats tangibles depuis 2017, Gecina accélère ses objectifs face à l’urgence climatique en visant la neutralité carbone en 2030 sur l’ensemble de son patrimoine en exploitation, réduisant ainsi de 20 ans son objectif initial.

Un savoir-faire bas carbone et des résultats concrets

Depuis 2008, Gecina a diminué de moitié ses émissions de CO 2 , de 26% sur les 4 dernières années, accélérant sa trajectoire. Cette baisse a permis de réduire ses émissions trois fois plus vite que la moyenne du secteur en France selon l’Observatoire de l’Immobilier Durable.

Gecina dispose d’une offre d’immeubles aux meilleurs standards du marché, avec 80% de ses actifs de bureaux certifiés HQE/BREEAM Exploitation (contre 11% seulement sur le marché d’après un benchmark de l’OID) et 100 % de ses immeubles en développement certifiés aux plus hauts niveaux.

Par ailleurs, Gecina a généralisé le label BBCA Rénovation sur son pipeline de développement grâce notamment à sa politique d’économie circulaire venant ainsi contribuer une fois en exploitation à la performance carbone du portefeuille. Ces projets sont ainsi, à date, près de 40% plus économes en carbone lors de leur construction qu’ils ne l’étaient en 2016.

L’ensemble de ces performances font de Gecina une société régulièrement classée en tête des entreprises les plus avancées en matière de RSE par les organismes de notation extra-financière de référence. L’ambition de sa stratégie bas carbone a été reconnue par le Carbon Disclosure Project (CDP) qui lui a attribué le plus haut niveau de score (« A-list »).

Pour atteindre son objectif de neutralité carbone, Gecina mise sur plusieurs leviers opérationnels :

- Mettre en œuvre à grande échelle des solutions bas-carbone en industrialisant les process et en s’appuyant sur un écosystème de partenaires innovants regroupant des industriels, des incubateurs de start-ups et des fonds d’investissements comme Demeter Paris Fonds Vert et Fifth Wall,

- Accroitre l’utilisation des énergies renouvelables. Ces dernières représentent déjà 40% du mix énergétique de sa politique RSE,

- Poursuivre la réduction de la consommation d’énergie en déployant des travaux de rénovation,

- Renforcer l’intégration de sa performance environnementale et financière en poursuivant le verdissement de sa dette.

Une ambition collective de toute l’entreprise

CAN0P-2030 participe à la transformation de l’entreprise et vise à embarquer tant l’ensemble des collaborateurs que les parties prenantes (clients, fournisseurs, acteurs de la ville…).

Pour réaliser ses ambitions, la Société poursuit le déploiement des leviers de création de valeur partagée d’ores et déjà mis en place notamment :

L’instauration d’une taxe carbone interne applicable aux émissions de CO 2 de chacune des directions opérationnelles. Cette taxe interne nourrit un fonds carbone interne visant à soutenir des actions bas-carbone proposées par les collaborateurs. 13 projets ont ainsi été soutenus depuis deux ans. L’intégration d’un critère de performance environnemental sur les plans de rémunération long terme de ses collaborateurs. La création en 2020 d’un Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale au sein de son Conseil d’administration. L’intégration de la RSE dans tous les métiers de l’entreprise (acculturation, formation, responsabilisation et outillage des collaborateurs).

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d’euros à fin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

www.gecina.fr

