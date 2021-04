Gel-La FNSEA salue le milliard d'euros d'aides aux agriculteurs

PARIS, 18 avril (Reuters) - Le syndicat agricole FNSEA s'est félicité dimanche des aides publiques annoncées la veille pour soutenir les producteurs de fruits, de légumes et les vignerons dont tout ou partie des cultures ont été détruites par la vague de froid et de gel qui a frappé le pays à partir du début avril.

Le Premier ministre s'est rendu samedi dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour rencontrer des producteurs touchés par la chute exceptionnelle des températures.

Il a annoncé une série de mesures représentant une aide de près d'un milliard d'euros, avec notamment une année blanche de cotisations, des dégrèvements de taxe foncière, la mobilisation des dispositifs d'aide partielle et de PGE, une enveloppe d'urgence et un élargissement de l'indemnisation au titre des calamités agricoles.

"Face à des pertes, dont les évaluations confirment les craintes exprimées dès la semaine dernière, qui vont se chiffrer à plus de trois milliards d'euros, notamment en viticulture et en arboriculture, le Premier Ministre a annoncé des mesures permettant de faire face aux premières urgences et d'être en capacité de donner de la visibilité aux agriculteurs touchés", a dit la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles dans un communiqué.

Le Premier ministre a précisé samedi qu'une partie des mesures de soutien seront précisées par le ministre de l'Agriculture qui doit réunir une nouvelle fois la cellule de crise dans les prochains jours. Selon la FNSEA, une première réunion est prévue dès lundi. (Gilles Guillaume et Mathieu Rosemain)