GenSight Biologics : invitée à présenter à plusieurs conférences investisseurs

GenSight Biologics (Paris:SIGHT) (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui que plusieurs membres de son équipe de management présenteront aux conférences suivantes :

Chardan 2nd Annual Genetic Medicines Conference

9 octobre 2018 – New York (NY, USA)

Thomas Gidoin, Chief Financial Officer, et Barrett Katz, MD, Chief Medical Officer, présenteront le 9 octobre 2018 à 13h00 ET au Westin New York Grand Central Hotel à New York, NY, USA, et tiendront des rendez-vous investisseurs.

Salon Actionaria 2018

22-23 novembre 2018 – Paris (France)

Thomas Gidoin, Chief Financial Officer, et plusieurs membres de l’équipe de management viendront à la rencontre des actionnaires et investisseurs particuliers les 22 et 23 novembre 2018 au Palais des Congrès à Paris, France.

Bernard Gilly, Co-fondateur et Chief Executive Officer, présentera lors de la tribune “Face aux dirigeants” le 22 novembre 2018 à 15h35 CET, et lors de la tribune “Biotech & Medtech” le 22 novembre 2018 à 17h15 CET.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil.

