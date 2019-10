GenSight Biologics : nomme Magali Taiel au poste de Directeur Médical

Regulatory News:

GenSight Biologics (Paris:SIGHT) (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce la nomination du Dr Magali Taiel au poste de Directeur Médical, effective immédiatement. Le Dr Taiel remplace Barrett Katz, qui a démissionné de ses fonctions pour poursuivre de nouvelles opportunités. Elle occupait, depuis septembre 2018, le poste de Vice-Président, Développement Clinique. Le Dr Katz restera consultant pour la Société.

Le Dr. Taiel, médecin spécialiste en ophtalmologie, apporte de nombreuses années d’expérience par son parcours en milieu hospitalier universitaire et au sein de l’industrie pharmaceutique.

Le Dr. Taiel supervisera le développement et les opérations cliniques, les affaires médicales et la communication scientifique de GenSight Biologics. Elle sera membre du Comité Exécutif et rapportera directement à Bernard Gilly, Directeur Général.

« Nous tenons à remercier Barrett pour avoir mis son expérience et son expertise au profit du développement clinique de GS010 et GS030, » déclare Bernard Gilly, Directeur Général. « Sa collaboration étroite avec Magali, qui apporte une formidable expérience, permettra à l’équipe de mener GS010 vers la commercialisation, et de guider GS030 au travers des premières étapes de son développement clinique. »

Le Dr. Taiel a obtenu son doctorat de médecine avec spécialisation en ophtalmologie à l’Université Lariboisière Saint Louis, à Paris (France) en 1993, et son titre de chef de clinique en 1998. Le Dr. Taiel a effectué son internat des hôpitaux de Paris dans les services hospitaliers universitaires parisiens, a occupé un poste de chef de département d'ophtalmologie et a exercé dans le privé en ophtalmologie chirurgicale et médicale.

Après 13 ans de pratique clinique en ophtalmologie dans le publique et le privé, le Dr Taiel a rejoint l'industrie pharmaceutique et y a consacré les 20 dernières années. Elle possède une vaste expérience et expertise dans le développement clinique des médicaments, la thérapie génique et les affaires médicales. Elle a commencé sa carrière chez Servier, puis a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'ophtalmologie chez Pfizer. Elle a ensuite occupé pendant plusieurs années des postes internationaux et de management dans divers domaines thérapeutiques, avec des responsabilités à la fois techniques et de supervision chez Eli Lilly. Depuis 2016, en tant que Vice-Présidente du Développement Clinique, elle dirige le développement et les opérations cliniques, d’abord chez ProQR Therapeutics dans les antisense oligonucléotides, puis chez GenSight Biologics depuis 2018 en thérapie génique dans les maladies héréditaires rétiniennes et neuro-ophtalmologiques.

Le Dr Taiel est l'auteur d’un nombre important de protocoles et d’articles publiés dans des revues à comité de relecture, et a largement contribué à la réussite du développement clinique et du lancement de nombreux produits.

« Je suis ravie et honorée de contribuer au succès de GenSight Biologics, alors que nous avons réalisé des avancées considérables dans notre développement clinique et nous apprêtons à soumettre auprès des autorités réglementaires le dossier d’enregistrement de la thérapie génique GS010 pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber », a déclaré le Dr Taiel. "Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger l’équipe clinique dans le développement des technologies innovantes de GenSight que sont la séquence de ciblage mitochondrial et l’optogénétique, pour les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. »

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil.

