GenSight Biologics nomme Sissel Rodahl comme Vice-Président Senior des Opérations Commerciales pour diriger le lancement de LUMEVOQ® en Europe

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui la nomination de Sissel Rodahl au poste de Vice-Président Senior des Opérations Commerciales. Mme Rodahl poursuivra les efforts de la Société pour construire une organisation commerciale solide et flexible afin d'assurer le succès du lancement de LUMEVOQ® en Europe, prévu début 2023. Elle sera membre du Comité Exécutif, et rapportera au Directeur Général.

« Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe GenSight, alors que la société de R&D opère sa transformation vers une organisation commerciale avec LUMEVOQ, leur produit phare pour le traitement de la LHON, en cours d'examen par l'EMA. » a déclaré Sissel Rodahl. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe de direction et le Conseil d'administration, afin de mettre LUMEVOQ à la disposition de tous les patients dans l’attente, aussi rapidement que possible. »

Sissel Rodahl rejoint GenSight après plus de 25 ans dans les maladies rares et les thérapies géniques, à différents rôles de direction commerciale à responsabilités croissantes, notamment chez Serono, Merck KGaA, Shire, Raptor, Horizon et AveXis. Elle a été l’une des premières personnes à rejoindre AveXis pour créer l'équipe multifonctionnelle qui a lancé avec succès Zolgensma, la première thérapie génique en une seule injection pour le traitement de l'amyotrophie musculaire spinale (SMA). Elle a joué un rôle clé dans le développement et l'exécution de la stratégie de mise sur le marché, et dans la mise en place de l'organisation AveXis pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), par la suite acquise par Novartis.

Plus récemment, Sissel Rodahl a occupé le poste de Vice-Présidente de Novartis Gene Therapies, où elle a dirigé avec succès le lancement de Zolgensma dans un groupe de 15 pays d'Europe occidentale.

Sissel Rodahl est titulaire d'un Master en biochimie de l'Université d'Oslo, en Norvège, et d'une Licence en biotechnologie de l'Oslo University College of Engineering.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Sissel, qui apporte une grande expérience et une expertise indéniable au lancement commercial de LUMEVOQ, » a commenté Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics. « Nous sommes parfaitement conscients que nous devrons opérer une transition rapide et efficace pour maximiser l'accès à LUMEVOQ une fois l'examen réglementaire terminé. Sissel va nous aider à y parvenir. »

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil. Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est actuellement en cours d'examen pour enregistrement en Europe, et en phase III préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (Biologics License Application [BLA]).

