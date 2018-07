GenSight Biologics : publie ses résultats financiers du premier semestre 2018

Regulatory News:

GenSight Biologics (Paris: SIGHT) (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2018. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de la Société, dans la rubrique Investisseurs. Les états financiers du premier semestre 2018 ont fait l’objet d’une revue limitée des Commissaires aux Comptes de la Société, et ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 24 juillet 2018.

Information financière sélectionnée (IFRS) En millions d’euros S1 2017 S1 2018 Produits opérationnels 2,0 2,0 Dépenses de recherche et développement (7,7) (9,6) Frais de vente et marketing - (0,8) Frais généraux (4,4) (3,0) Résultat opérationnel (10,1) (11,3) Résultat net (10,1) (11,7) Résultat par action (en euros par action) (0,51) (0,48) Flux de trésorerie net liés aux activités opérationnelles (11,2) (13,1) Flux de trésorerie net liés aux activités d’investissement 0,0 (0,4) Flux de trésorerie net liés aux activités de financement 20,8 (0,3) (Diminution) / Augmentation de la trésorerie 9,6 (13,7) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 63,6 41,7

Les produits opérationnels de la Société sont restés stables sur la période, représentant 2,0 millions d’euros aux premiers semestres 2017 et 2018. Ces produits ont été principalement générés par le Crédit Impôt Recherche.

Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 24%, passant de 7,7 millions d’euros au premier semestre 2017 à 9,6 millions d’euros sur la période en 2018. Cette variation est essentiellement due à la conduite du développement clinique de GS010, et notamment l’initiation de l’étude de Phase III REFLECT et de l’étude de suivi à long terme.

Les frais généraux ont diminué de 32% sur la période, passant de 4,4 millions d’euros à 3,0 millions d’euros aux premiers semestres 2017 et 2018, respectivement, en raison principalement de la charge non-cash relative aux paiements en actions liée à l’attribution d’actions gratuites aux collaborateurs. Hors cette charge non-cash, les frais généraux ont diminué de 14%.

La perte nette du premier semestre 2017 s’élève à (10,1) millions d’euros contre une perte de (11,7) millions d’euros au premier semestre 2018. La perte par action émise (nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice) s’est élevée respectivement à (0,51) et (0,48) euros par action pour les premiers semestres 2017 et 2018.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des premiers semestres 2017 et 2018 se sont élevés respectivement à (11,2) millions d’euros et (13,1) millions d’euros, en raison principalement de l’augmentation des dépenses de recherche et développement.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement se sont élevés à 20,8 millions d’euros au premier semestre 2017, reflétant le produit net de l’augmentation de capital réalisée en juin 2017.

GenSight Biologics publiera sa situation nette de trésorerie au 30 septembre 2018 le 24 octobre 2018.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180724005969/fr/