GenSight Biologics : renforce son Conseil d'Administration avec les nominations de Maritza McIntyre et Sofinnova Partners

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce les nominations de Maritza McIntyre et Sofinnova Partners, représentée par Cédric Moreau, à son Conseil d’Administration, suite au vote de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue le 11 juin 2019 à Paris, France.

« Nous sommes ravis d’accueillir Maritza et Cédric. Ils sont tous deux reconnus pour leurs compétences et leur expertise, ce qui constitue un formidable atout pour notre Conseil d’Administration », a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et directeur général de GenSight Biologics. « Maritza apporte une incroyable expérience et une expertise en affaires réglementaires, qui sont extrêmement précieuses au moment où nous préparons le dossier réglementaire de GS010. »

Maritza McIntyre, PhD, a 20 ans d’expérience dans le développement, l’évaluation et la réglementation de produits biologiques et de petites molécules au sein de sociétés de biotechnologie, de la Food and Drug Administration (FDA), et en tant que consultant. Le Dr McIntyre a été successivement examinatrice, puis directrice de service de la Division des thérapies cellulaires et géniques à la FDA/CBER. Elle a depuis travaillé en affaires réglementaires et développement de produits chez Bavarian Nordic, REGENXBIO, NanoCor Therapeutics et Bamboo Therapeutics. En tant que Présidente de Advanced Therapies Partners, le Dr McIntyre fournit des conseils stratégiques en matière de réglementation et de développement de produits aux sociétés de biotechnologie, aux universitaires et aux sociétés de capital-risque. Elle a démontré avec succès sa capacité à définir des stratégies de développement pour des produits aux contextes réglementaires complexes. Elle a également participé à la préparation de certaines des premières soumissions de BLA et d’AMM pour des produits de thérapie génique à la FDA et à l'EMA. Le Dr. McIntyre a reçu un doctorat en virologie de l’Université de Chicago et a obtenu, avec distinction, un B.S. en biologie de la Wayne State University.

« Je suis heureuse de rejoindre le Conseil de GenSight, et suis impatiente de travailler avec le management à un moment crucial dans le développement de leurs thérapies géniques d’avant-garde pour traiter les patients atteints de maladies oculaires sévères, au besoin médical insatisfait », a commenté Maritza McIntyre.

Cédric Moreau est Associé dans l’équipe d’investissement Crossover chez Sofinnova Partners. Il compte 18 années d’expérience en banque d’investissement dans le domaine des sciences de la vie et apporte son expertise transactionnelle dans l’industrie biopharmaceutique. Précédemment, il dirigeait la practice Sciences de la Vie au sein de la banque d’affaires chez Oddo BHF, où l’équipe figurait en 2017 au premier rang du classement européen des opérations de marché de capitaux propres dans le secteur de la biotechnologie. Auparavant, il était Directeur chez Bryan Garnier & Co où il a réalisé plusieurs transactions transatlantiques de taille importante, notamment des cotations au NASDAQ de sociétés européennes. Avant sa carrière en banques d’affaires, il a travaillé pendant 10 ans en tant qu’analyste financier dans le secteur de la santé et s’est distingué à plusieurs reprises en haut des classements EXTEL chez Natixis et Fortis. Il assurait le suivi et la couverture de sociétés cotées du secteur de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique. Cédric est titulaire d’une maîtrise en économie et d’un diplôme de troisième cycle en finance et fiscalité (Sorbonne) et d’un diplôme de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).

« Je suis honoré de rejoindre le Conseil d'Administration de GenSight, une société qui ambitionne de mettre sur le marché des thérapies géniques innovantes apportant un réel bénéfice clinique pour des patients atteints de maladies dégénératives sévères de la rétine », a commenté Cédric Moreau.

