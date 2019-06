General Atlantic : forme un partenariat stratégique avec la plate-forme de voyage Kiwi.com

General Atlantic, la société mondiale d’investissement dans la croissance, a annoncé aujourd’hui avoir réalisé un investissement stratégique dans Kiwi.com, une plate-forme de réservation de voyages en ligne de premier plan dotée d’une technologie d’avant-garde. Les co-fondateurs de la plate-forme, Oliver Dlouhý et Jozef Képesi restent des actionnaires importants et continueront de mener à bien les plans stratégiques de croissance de Kiwi.com en partenariat avec General Atlantic. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.

Fondée en 2012, Kiwi.com (ou la «Société») une entreprise technologique en forte croissance, a été désignée comme la start-up tchèque nº 1 de la croissance la plus rapide par le magazine Forbes en 2017 et 2018. Grâce à sa technologie et à ses algorithmes exclusifs, Kiwi.com possède la capacité unique d’offrir de multiples options de vols aux consommateurs attentifs aux prix. La Société a mis au point une technologie permettant d’apparier les passagers et plusieurs transporteurs et plusieurs vols sur un seul itinéraires; elle a formé des partenariats avec des compagnies aériennes, des agences de voyages en ligne et des méta-moteurs de recherche pour vendre plus d’un milliard d’euros de billets à travers le monde.

«Nous sommes ravis de nous associer à General Atlantic au moment où nous passons à l’étape suivante de notre croissance pour offrir des options et de la valeur à notre clientèle en expansion, dans le marché de plus en plus complexe de la réservation de voyage en ligne, a déclaré M. Dlouhý. L’expertise confirmée de General Atlantic dans les secteurs de la technologie et du voyage, ainsi que ses antécédents s’agissant d’aider les entreprises disruptives et en forte croissance à passer à l’échelle mondiale représentent un atout maître pour conduire Kiwi.com vers un niveau supérieur.»

«En six ans à peine, Oliver et l'équipe de Kiwi.com ont bâti avec succès l'une des plates-formes technologiques les plus disruptives et les plus transformatrices du vaste secteur fragmenté de la réservation de voyage en ligne, a déclaré Tanzeen Syed, directeur général de General Atlantic. Nous sommes impatients de soutenir Oliver et son idée de créer pour les consommateurs du monde entier sensibles aux prix une expérience exhaustive et sans faille du tourisme en ligne.»

«Nous sommes parfaitement conscients que les consommateurs exigent de plus en plus des services différenciés pour répondre à leurs besoins, a ajouté Chris Caulkin, directeur général de General Atlantic. À l’évidence, Kiwi est à la pointe des solutions technologiques qui apportent indéniablement de la valeur aux voyageurs, aux compagnies aériennes et aux plates-formes de méta-recherche.»

S'appuyant sur près de 40 ans d'expérience de l'investissement dans plus de 350 sociétés en croissance à l’international, General Atlantic est axée sur des secteurs qui continuent à être façonnés par la technologie et l’innovation, en développant et en exploitant des thèmes disruptifs. Les investissements passés et actuels de General Atlantic dans l'industrie mondiale des voyages en ligne comprennent Priceline, Airbnb, Meituan, Flixbus, Uber, Despegar, Smiles et Mafengwo.

Dans le cadre de cette transaction, Kiwi.com est conseillée financièrement par Citi, tandis que CMS et DLA Piper fournissent des conseils juridiques à la Société et à ses actionnaires. De son côté, General Atlantic est conseillée par le cabinet Weil, Gotshal & Manges.

Dans le cadre de la vente de Kiwi.com décrite dans les présentes, Citi agit pour le compte de la Société à l’exclusion de toute autre entité et décline toute responsabilité à l’égard de toute personne autre que la Société relativement à la fourniture des protections accordées aux clients de Citi ou aux conseils fournis dans le cadre de ladite vente.

À propos de General Atlantic

General Atlantic est une société mondiale leader de l’investissement qui fournit des capitaux et un soutien stratégique aux entreprises en croissance. Fondée en 1980, General Atlantic associe une approche collaborative globale, une expertise sectorielle spécialisée, un horizon d'investissement à long terme et une compréhension approfondie des facteurs de croissance pour former des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de direction remarquables afin de créer des activités exceptionnelles dans le monde entier. General Atlantic compte plus de 150 professionnels de l’investissement basés à New York, Amsterdam, Pékin, Greenwich, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour plus d’informations sur General Atlantic, visiter le site internet: www.generalatlantic.com.

À propos de Kiwi.com

Fondée en 2012 par Oliver Dlouhý et Jozef Képesi, Kiwi.com (anciennement SkyPicker) est une société de technologie de voyage qui a été créée pour les voyageurs par les voyageurs. Son algorithme breveté permet aux utilisateurs de combiner les vols de plus de 500 compagnies aériennes grâce à une interconnexion virtuelle. Kiwi.com est l’une des premières entreprises technologiques à croissance rapide d’Europe centrale. Aujourd'hui, la société effectue plus de 90 millions de recherches de vols par jour et emploie plus de 2.400 personnes dans le monde. L'année 2018 a été marquée par le lancement de NOMAD, un nouveau moyen révolutionnaire de combiner les vols à bas coût, et de Tequila, la nouvelle plate-forme B2B destinée aux partenaires de toutes tailles. Pour la deuxième année consécutive, Kiwi.com a été élue meilleure start-up de la République tchèque par l’édition tchèque du magazine Forbes (juin 2018).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190603005708/fr/